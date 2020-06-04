Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 17:00 4 июня выросло на 35 и достигло 3909, сообщило Министерство здравоохранения.

Все новые случаи выявлены в Навоийской области, из них 27 — среди граждан, которые находились в контакте с больными с коронавирусом, и 8 — среди населения (6 — в Навои, по 1 — в Навбахорском и Карманинском районах).

На данный момент общее число выздоровевших от коронавируса в стране достигло 3082. На лечении остаются 811 пациентов.