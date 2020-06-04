Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 17:00 4 июня выросло на 35 и достигло 3909, сообщило Министерство здравоохранения.
Все новые случаи выявлены в Навоийской области, из них 27 — среди граждан, которые находились в контакте с больными с коронавирусом, и 8 — среди населения (6 — в Навои, по 1 — в Навбахорском и Карманинском районах).
На данный момент общее число выздоровевших от коронавируса в стране достигло 3082. На лечении остаются 811 пациентов.
Василий Михайлов
уже наверное каждый понял что карантинные меры абсолютно не помогают при КВИ.
объясню почему — даже при том что 99.999999% населения добропорядочно сидит дома — всегда будет 1 человек который выйдет на улицу, заразится и потом разнесет заразу по всему кварталу.
и почему он сможет разнести заразу? да тупо потому что никто не знает как себя вести на улице.
логично было б если Минздрав прекратил призывать всех сидеть дома, а начали бы просвещать народ о том как себя вести на улице, в общественном транспорте, магазине?
маски и перчатки не гарантируют 100% защиты -- тут как в авиации: взлететь(надеть перчатки) сможет каждый глупец. а вот сесть правильно — единицы.
главная сложность — это правильно зайти в дом. выходя из дома Вы относительно стерильны и можете хвататься перчатками за любые поверхности. а приходя в дом ВЫ НЕ МОЖЕТЕ прикасаться ни к чему руками(даже маску снимать или достать антисептик — НЕЛЬЗЯ).
в нашей семье уже давно используется принцип дегазации — пинаешь дверь, открывают и дают ведро с мыльной водой. там быстро моешь руки, от двери следы ботинок оттираешь и быстро промываешь пакет и только потом заходишь в дом.
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почему нечто подобное не может Минздрав разработать? у меня это вышло сумбурно — потому что у меня нет медицинского образования. а Минздрав наверное сможет указать и названия медицинских препаратов(реализуемых в каждой аптеке)?
вон ВОЗ же создали народный антисептик — изопропиловый спирт + перекись + глицерин.. у них задача изначально была разработать антисептик, который будет доступен в ЛЮБОЙ стране и который будет относительно дешев.
почему никто не поставил задачу Минздраву разработать нечто подобное, но для условий РУз?