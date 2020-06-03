Использование одноразовой пластиковой посуды планируется запретить в Испании с 2021 года, а с 2023 года на нее будет введен дополнительный налог, сообщило РИА Новости.

Такое решение было принято на заседании Совета министров во вторник, 2 июня, где был одобрен законопроект об отходах, который рассмотрит конгресс депутатов.

«Вводятся ограничения на пластиковые одноразовые изделия с 2021 года. Производители пластиковых материалов будут заниматься управлением отходами. Законопроект предусматривает налог на одноразовую пластиковую упаковку», — сообщила на пресс-конференции вице-премьер правительства, министр экологического перехода Тереса Рибера.

Причем налог сначала будет введен для производителей, продавцов и покупателей, а с 2023 года его должны будут платить все потребители, покупающие в розницу напитки и еду в пластиковой посуде. Согласно планам правительства, к 2026 году продажа пластика должна упасть на 50 процентов по сравнению с 2022 годом, а к 2030 году — на 70 прооцентов.

Тереса Рибера также заявила, что меры правительства направлены на сокращение потребления питьевой воды в пластиковых бутылках: в кафе, ресторанах клиентам будут обязаны бесплатно давать воду из-под крана в стаканах или кувшинах.

В законопроект также включены меры, направленные на то, чтобы положить конец запланированному износу изделий и стимулировать производство более долговечных электронных изделий, изделий из текстиля, мебели, упаковки, строительных материалов и так далее.

Соответствующий закон поступит на рассмотрение конгресса депутатов в конце года и, скорее всего, будет принят в начале следующего.