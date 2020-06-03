Получение кредита — это достаточно популярная финансовая услуга в Узбекистане. Но такой востребованный во всем мире финансовый инструмент, как лизинг, все еще вызывает недоверие и опасение у потребителей. Просто и доступно разбираем на карточках, чем лизинг выгоден и почему его безопасно брать.

01 Чем вкратце отличается лизинг от кредита? Формой предоставления займа. При оформлении кредита клиент получает в займ от банка деньги, на которые покупает нужное имущество. Клиент тут же становится владельцем и постепенно погашает свой долг. А при лизинге он вместо денег сразу получает имущество. Его покупает лизинговая компания за свой счет и передает во временное пользование клиенту. При этом владельцем имущества клиент становится только после полного погашения всех лизинговых платежей.

02 Кто участвует в процессе оформления лизинга? Согласно Закону «О лизинге», ключевых участников — три: продавец, лизинговая компания и клиент. Лизинговая компания (лизингодатель) покупает нужный товар, оборудование или другое имущество у продавца по поручению клиента (лизингополучателя). Клиент, в свою очередь, заключает договор с лизинговой компанией, пользуется имуществом и выплачивает платежи по установленному графику. Часто в схеме участвует страховая компания, которая защищает предмет лизинга от различных рисков.

03 А правда, что лизинг доступен только предприятиям? Действительно, лизинг по статье 588 Гражданского кодекса доступен только юридическим лицам. Но для физических лиц предусмотрен похожий механизм: долгосрочная аренда с последующим выкупом.

04 И получается, купить в лизинг можно что угодно? Для компаний практически так и есть. Они могут купить различное оборудование, спецтехнику, служебный транспорт или здание под офис или производственный цех. Но физическим лицам доступна только долгосрочная аренда легковых автомобилей с последующим выкупом. Причем совсем необязательно, чтобы имущество было новым — а это еще один плюс в пользу лизинга, ведь банки практически не дают кредиты под бывшее в употреблении.

05 Теперь понятнее, а в залог что-то нужно оставлять? В лизинговой сделке залогом выступает само приобретаемое в лизинг имущество. Это выгодно отличает лизинг от кредита, где порой требуют в залог имущество в размере 125% от суммы получаемых средств.

06 Как выплачиваются лизинговые платежи? Согласно договору, но чаще всего по схеме аннуитета. Это когда все платежи делаются равными долями на протяжении всего договора лизинга. Такая схема особенно удобна для планирования будущих расходов по сравнению с кредитом, где предпочитают дифференцированную схему. По ней ежемесячные платежи «плавают»: в первые месяцы крупные платежи, а потом все меньше и меньше. Вдобавок лизинговые платежи более гибкие, например, могут быть сезонными, квартальными и так далее. Поэтому можно сначала запустить производство и получить прибыль, а уже после начать выплаты по лизингу.

07 Сколько и как долго нужно платить по лизингу? Обычно имущество можно оформить в лизинг под 17% годового удорожания и выше. Срок лизинга зависит от лизингодателя. Например, ИП ООО Mikro Leasing предоставляет в лизинг легковые и грузовые автомобили, спецтехнику и оборудование на срок до пяти лет. Если нужно, имущество можно выкупить досрочно.

08 А если просрочить выплаты, имущество сразу отберут? Скорее всего нет. Как правило, частные лизинговые компании более лояльны к клиентам, чем обычные банки, и всегда идут навстречу при сложностях. Они могут отсрочить платеж или изменить график выплат, например, с ежемесячного на ежеквартальный. Но лучше такой ситуации не допускать.

09 Так что выгоднее — лизинг или кредит? Зависит от конкретного случая. У лизинга есть ряд преимуществ для бизнеса в плане налогообложения. Согласно статье 266 Налогового кодекса, сумму НДС, уплаченную лизингодателю при получении объекта лизинга, можно принять в зачет. Сумма лизинговых платежей подлежит вычету при расчете налога на прибыль. К тому же различные лицензионные и регистрационные сборы сразу можно включить в стоимость объекта лизинга, чтобы облегчить старт своего бизнеса.

10 А правда, что лизинг можно получить намного быстрее кредита? Однозначно, быстрее в разы. Поэтому лизинг — это настоящая находка для малого бизнеса и частных лиц. Проверка лизингополучателя будет минимальной, а весь процесс от подачи заявления до финального оформления занимает всего 1−2 дня. А чтобы начать пользоваться имуществом, обычно достаточно сделать первоначальный взнос всего в размере 20−30% от суммы по договору.