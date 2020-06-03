Турецкая компания Aksa Energy инвестирует в строительство газовой электростанции с комбинированным циклом мощностью 240 МВт в Ташкенте. Проект осуществляется на основе соглашения с Министерством энергетики Узбекистана, сообщило ИА «Дунё».

Строительство станции планируется завершить за один год. Для ускорения работ предполагается переброска части специалистов компании из других стран в Узбекистан.

Проект осуществляется на основе государственно-частного партнерства. Aksa Energy построит и будет эксплуатировать электростанцию 25 лет, узбекская сторона взяла на себя гарантии по обеспечению станции природным газом и покупке вырабатываемого ею электричества.