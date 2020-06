В Яккасарайском районном суде по уголовным делам города Ташкента начался открытый судебный процесс по рассмотрению уголовного дела в отношении должностных лиц частного агентства занятости Korean and Migrations xususiy bandlik agentligi. Об этом «Газете.uz» сообщил руководитель пресс-службы Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

Подсудимыми по делу выступают: Кахрамон Отакулов (1979 г. р., уроженец Бухарской области, ранее судим, директор Korean and migrations), Одил Кабилов (1963 г. р., уроженец Наманганской области, ранее судим, директор Наманганского областного филиала Korean and migrations), Хушвакт Турдиев (1973 г. р., уроженец Кашкадарьинской области, ранее не судим, учредитель Korean and migrations), Мусурмон Аликулов (1970 г. р., уроженец Кашкадарьинской области, ранее не судим, директор по учебным делам Korean and migrations), Анваржон Шамшиддинов (1983 г. р., уроженец Наманганской области, ранее судим, делопроизводитель Наманганского областного филиала Korean and migrations), Орифжон Жураев (1983 г. р., уроженец Наманганской области, ранее не судим, кассир Наманганского областного филиала Korean and migrations), Мавлуда Отажонова (1969 г. р., уроженка Самаркандской области, ранее судима, бухгалтер Korean and migrations), Рано Нуралиева (1976 г. р., уроженка Кашкадарьинской области, ранее не судима, инспектор отдела кадров Korean and migrations), Канг Нам Кю (1968 г. р., уроженец Республики Корея, ранее судим, партнер Korean and migrations) и Жолол Хидиров (1987 г. р., уроженец Самаркандской области, ранее не судим, посредник).

Уголовное дело рассматривается под председательством судьи Т. Касымова.

Подсудимые К. Отакулов и другие обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 168 (мошенничество), 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) и 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности) Уголовного кодекса.

Следующее судебное заседание назначено на 8 июня.

Напомним, предварительное следствие по делу Korean and Migrations завершилось в марте. В качестве потерпевших и гражданских истцов признаны в общей сложности 2372 гражданина, материальный ущерб им оценен в суммы свыше 24,2 млрд сумов.