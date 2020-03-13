Следственный департамент при МВД Узбекистана сообщил о завершении предварительного следствия по уголовному делу в отношении должностных лиц частного агентства занятости Korean and Migrations xususiy bandlik agentligi.

Уголовное дело было возбуждено в отношении руководителя общества и других должностных лиц компании по пункту «а» части 4 статьи 168 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере). Они были заключены под стражу.

В ходе предварительного следствия в качестве потерпевших и гражданских истцов были признаны в общей сложности 2372 гражданина, материальный ущерб им оценен в суммы свыше 24,2 млрд сумов.

В ходе расследования обвинение было предъявлено 10 лицам, которые были заключены под стражу, помещены под домашний арест или заплатили залог.

В отношении скрывшихся от следствия лиц часть уголовного дела выделена в отдельное производство, на него направлены силы и средства для установления их местоположения и возмещения оставшейся части материального ущерба.

9 марта обвинение в отношении руководителя компании и других должностных лиц было дополнено статьями, предусматривающими ответственность за мошенничество, подделку документов и легализацию доходов, полученных от преступной деятельности.

Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуры для утверждения обвинительного заключения, после чего уголовное дело будет направлено в суд.

Подробнее о деле читайте в нашем предыдущем материале.