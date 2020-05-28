Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 мая провел совещание, посвященное обсуждению приоритетных задач в обеспечении конкурентной среды в экономике и защите прав потребителей, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что в процессе перехода Узбекистана к рыночной экономике вопрос конкуренции имеет принципиальное значение.

«Меня постоянно волнует вопрос: способны ли наши предприятия выдерживать конкуренцию извне? Может ли их продукция соперничать со своим аналогом, ввезенным из-за рубежа? Если нам удастся снизить себестоимость своей продукции и, соответственно, конечную цену, внешние поставщики сами будут забирать его у нас, — сказал он.

Сегодня за 245 предприятиями сохраняется статус монополиста на рынке 31 группы товаров и 82 видов услуг. Однако 70 предприятий по 19 видам товаров и услуг, на рынке которых уже сформиравалась конкурентная среда, можно исключить из реестра монополистов, отметила пресс-служба.

«Не будет конкуренции — не будет качества, цены не снизятся. Времена меняются, но монопольные предприятия — нет. С ними нам не по пути. Пришло время принимать жесткие меры. Для нас это вопрос жизни и смерти экономики. Если руководители будут отвечать требованиям, продолжат работу, если нет — уйдут», — подчеркнул президент.

В связи с этим на совещании поставлена задача пересмотреть подход к определению монопольного положения предприятий на рынке, утвердить «дорожную карту», направленную на резкое сокращение перечня монопольных товаров.

«Мы должны изучить мировой опыт и сформировать свой курс. У нас должно быть единое видение касательно демонополизации, обеспечения конкуренции, защиты прав потребителей», — указал Шавкат Мирзиёев.

Подчеркнута важность внедрения системы антимонопольного комплаенса на предприятиях с государственной долей, проведения до конца года обучения руководителей основам конкуренции и комплаенсу с участием Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

«Когда мы будем готовы к конкуренции? Когда будут к этому готовы наши сферы и отрасли. Сферы будут готовы, если будут специалисты. Наше самое уязвимое место — не хватает квалифицированных специалистов, нет стандартов. Поэтому мы должны выстраивать эту работу практически с самого начала», — отметил главы государства.





Указано на необходимость создания абсолютно новой системы по развитию конкуренции и противодействию монополиям. Дано указание организовать в системе высшего образования отдельный факультет по направлению развития конкуренции, наладить дневную и заочную формы обучения, ввести новые предметы и академические часы.

В Высшей школе бизнеса и предпринимательства поручено организовать краткосрочные курсы по развитию конкуренции для руководителей предприятий-монополистов и хокимов, привлечь к учебному процессу экспертов и профессоров по линии международных финансовых организаций.

На базе Ташкентского юридического университета планируется наладить курсы повышения квалификации судей в целях рассмотрения споров в сфере конкуренции, специализации судей на этом направлении и организации отдельной судебной коллегии.

Затронут и вопрос эффективного использования экономических льгот. К примеру, в 23 масложировых предприятиях, которые получили льготы, не было создано достаточно новых рабочих мест.

И напротив, в результате создания конкурентной среды в отраслях птицеводства и рыбоводства заготовка птичьего мяса за последние четыре года увеличилась со 100 тысяч до 205 тысяч тонн, а рыбы — с 65 тысяч до 122 тысяч тонн, отмечает пресс-служба.

«Ощущаются результаты демонополизации птицеводческой и рыбоводческой отраслей. Предприниматели почувствовали свободу и конкурируют. Необходимо производить товары и услуги, цена и качество которых отвечают запросам рынка. Если будет конкуренция, население получит возможность выбора, вырастет их покупательная способность, люди будут довольны», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Ожидается разработка проекта постановления о коренном совершенствовании деятельности Антимонопольного комитета, исходя из задач, поставленных на совещании. Кроме того, поручено рассмотреть вопрос об установлении подотчетности комитета перед Олий Мажлисом.

На совещании также была проанализирована работа в сфере защиты прав потребителей.

«Много говорится о защите прав потребителей, но на практике отсутствует слаженная система. Нет благоприятной для этого среды, нет соответствующих знаний, не ведется разъснительная работа в средствах массовой информации», — сказал президент.

Из более чем 11 тысяч жалоб потребителей, поступивших в Агентство по защите прав потребителей в прошлом году, 50% касались коммунальных услуг и транспорта, 25% — торговли, остальные 25% — коммуникаций, финансовых услуг и других.

Основная причина заключается в том, что монопольные предприятия работают по внутренним актам, которые преследуют больше собственные интересы, чем интересы потребителей, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Полномочия Агентства по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете предлагается расширить.