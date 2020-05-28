26 мая в рамках проекта Alter Ego блогера Кирилла Альтмана было опубликовано интервью с основателем World Influencers Network, заместителем директора Фонда развития и образования ZIYO FORUM, бывшим советником председателя Государственного комитета по развитию туризма Бехрузом Хамзаевым. В интервью он заявил, что идея создания Министерства инновационного развития принадлежит ему.

В четверг пресс-служба Мининноваций опубликовала заявление, адресованное Бехрузу Хамзаеву.

«Министерство инновационного развития. Даже нейминг неправильный сделали. Идейным вдохновителем и автором концепции данного министерства являюсь я, — сказал в интервью Бехруз Хамзаев. — Вот это (показывает проект Министерства будущего, новаторства и сотрудничества) легло в основу. Они говорят: что такое „будущего“, давай что-нибудь такое. У нас тогда была мода на „министерства развития“, Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций, Государственный комитет по развитию туризма. У нас все развивалось, но слово „развитие“ бесконечное. Сколько ты можешь это развивать? Бесконечно».

По его словам, на разработку документа он и его братья потратили около восьми месяцев, описав организационную структуру, задачи и полномочия министерства.





В Мининноваций заявили, что министерство было создано по инициативе президента Шавката Мирзиёева, а информация об участии Бехруза Хамраева в разработке постановления отсутствует.

«Да, брошюра, представленная Хамзаевым Кириллу Альтману под названием „Министерство будущего, новаторства и сотрудничества Республики Узбекистан“ была представлена чиновникам, которых он не упомянул, три года назад, и вполне возможно, что кто-то поддержал его идею. Но это не повод говорить: „Я создал Министерство инновационного развития“. Кроме того, Бехруз Хамзаев официально не работал в Министерстве инновационного развития, он был вхож в министерство, когда его брат Бехзод Хамзаев работал в качестве начальника управления», — говорится в сообщении.

Замдиректора фонда ZIYO FORUM также задался вопросом, что сделало Министерство инновационного развития за три года: «Мне сейчас обидно смотреть на это министерство, потому что… ты знаешь что-то, что это министерство сделало за последние три года? Я тоже не знаю».

В Мининноваций посчитали эти высказывания клеветой: «Мало того, что это неоправданное и необоснованное заявление, к тому же является клеветой на государственных служащих, работающих в министерстве. Ознакомиться с результатами деятельности министерства с момента его создания можно также по следующей ссылке».

Бехруз Хамраев заявил, что потратил семейные накопления в размере 50 тысяч долларов на «анализ, изучение мирового рынка, привлечение экспертов» для разработки документов о создании Мининноваций.

«Около 300 человек над этим работало. У нас есть до сих пор список 300 международных экспертов, которые могут помочь, и 300 наших экспатов со всего мира, которые были готовы приехать, взять одну сферу и сделать полную раскладку того, как это возможно все сделать. Этим должно было заниматься министерство», — отметил он.

Пресс-служба Мининноваций заявила, что «утверждение Хамзаева о том, что он потратил 50 тысяч долларов на подготовку документов для учреждения министерства, является как нелепым, так и нелогичным для всех, кто знаком с деятельностью государственных органов».

«Министерство инновационного развития желает талантливому молодому специалисту Бехрузу Хамзаеву, известному своими проектами в области туризма, успехов во всех начинаниях и выражает готовность к сотрудничеству в реализации практических проектов, которые могут служить развитию нашей страны и благополучию нашего народа. В свою очередь хотим отметить, что высказывания собеседника данного выпуска передачи нашего уважаемого блогера Кирилла Альтмана равносильны оскорблению государственного органа», — отметили в пресс-службе.