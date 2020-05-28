Супружеская пара погибла после наезда грузового автомобиля HOWO в Ташкентской области 26 мая, сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД.

Около 6:00 водитель грузовика, следуя из Ташкента в Чиназский район, на участке дороги, пролегающей по улице Мустакиллик Янгиюльского района, наехал на повозку. В ней находились 24-летний Х. В. и его супруга 20-летняя О. В.

Оба супруга были доставлены в районную больницу. О. В., несмотря на усилия врачей, скончалась в реанимации в тот же день, Х. В. — на следующий день.

Следственный отдел при районном ОВД возбудил уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы). Ведется предварительное следствие.