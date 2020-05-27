Уровень безработицы в Узбекистане по итогам I квартала составил 9,4%. Об этом говорилось на заседании фракции Либерально-демократической партии Узбекистана в Законодательной палате Олий Мажлиса 26 мая, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Самый высокий уровень безработицы — 9,8% — зарегистрирован в Самаркандской и Сурхандарьинской областях, 9,7% — в Джизакской, Кашкадарьинской, Сырдарьинской и Ферганской областях, самый низкий показатель — 7,8% — в Ташкенте. Число граждан, нуждающихся в трудоустройстве, составило 1,399 миллиона человек.

Отметим, что в I квартале 2019 года уровень безработицы также составлял 9,4%. Количество нуждающегося в трудоустройстве населения тоже было близко к нынешним значениям — 1,391 миллиона человек.