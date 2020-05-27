В результате дорожно-транспортного происшествия 25 мая погибла 67-летняя женщина в Касанском районе Кашкадарьинской области, сообщил Следственный департамент при МВД.

ДТП произошло примерно в 00:20 на улице Насаф. Водитель Lacetti, 23-летний Ж. Ю., управляя автомобилем, который ехал задним ходом, сбил пожилую женщину и скрылся с места происшествия.

Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Следственный отдел при ОВД Касанского района возбудил уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека) и части 2 статьи 117 (оставление в опасности) Уголовного кодекса.