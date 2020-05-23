Телеканал Uzreport TV совместно с хокимиятом Ташкента и Министерством народного образования готовит онлайн-проект «Последний звонок», сообщило информационное агентство Uzreport.

«Выпускники, их родители и преподаватели станут героями прямых включений, а завершится праздник песней „Хайр, мактабим“ („Прощай, школа“)», — говорится в сообщении.

Присоединиться к празднику смогут все желающие, используя хештэг #bitiruvchi_2020_online в своем посте.

«Последний звонок — это традиция, которую выпускники и их семьи всегда с нетерпением ждут. Из-за сложившейся ситуации на сегодня мы решили поддержать учеников, поэтому организовываем это мероприятие в режиме онлайн. Мы надеемся, что это станет для школьников отличной альтернативой традиционному празднику и зарядит их энергией и позитивом на дальнейшие годы взрослой жизни», — сказал первый заместитель главного редактора телеканала Uzreport TV Алишер Азимов.

Мероприятие можно будет посмотреть 25 мая в 8:30 на Uzreport TV и на страницах телеканала в социальных сетях Facebook и YouTube.

Несколькими днями ранее стало известно, что Министерство народного образования (МНО) Узбекистана отменило итоговые экзамены в школах в текущем учебном году. Такое решение, по словам министра Шерзода Шерматова, принято для создания благоприятных условий населению во время карантина и с учетом многочисленных обращений родителей в адрес МНО.