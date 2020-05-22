Сегодня на северные и южные районы Узбекистан осуществляется вынос сухой и теплой воздушной массы с районов Ирана, сообщила пресс-служба Узгидромета.

По территории страны ожидается солнечная погода. Столбик термометра в дневные часы поднимется до отметки +28…+31 градуса. По северу, пустынной зоне и югу республики будет еще теплее — до +33…+35 градусов.

В выходные, 23−24 мая, усилится южная составляющая потоков над территорией Средней Азии, и температура воздуха продолжит повышаться — ночью в пределах +15…+18, а в дневные часы воздух прогреется до +35…+37. Местами по северу, югу и пустынной зоне температура достигнет +38…+40 градусов.

Такая температура на 4−6 градусов превысит среднемноголетние значения и будет близка к температуре, наблюдавшейся в эти дни в самые теплые годы, отметили синоптики.

По северу и пустынной зоне республики местами ожидается усиление ветра до 17−22 м/с.