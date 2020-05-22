С 1 июля внедряется «пакетный» принцип подготовки проектов нормативно-правовых актов, сообщила пресс-служба Министерства юстиции со ссылкой на указ о совершенствовании работы органов юстиции.

«Пакетный» принцип предполагает, что при разработке нового проекта закона отсылочные нормы, направленные на его реализацию, разрабатываются и вступают в силу одновременно с новым законом или в установленный законом срок.

Если положения, устанавливаемые новым проектом закона, требуют внесения соответствующих изменений в ранее принятые законы, то такое внесение производят одновременно с принятием нового закона.

Кроме того, министерства и ведомства будет вносить изменения и дополнения в принятые ими ведомственные нормативно-правовые акты по одному и тому же вопросу одним актом.

Министерству юстиции указом предоставляется право вносить соответствующие изменения в акты, имеющиеся в Государственном реестре ведомственных нормативно-правовых актов, при этом они должны быть по одному и тому же вопросу и технического характера.