Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 мая ознакомился с технопарком Digital City в Андижане, сообщила пресс-служба главы государства.

Комплекс, строительство которого завершилось недавно на площади 5,6 га, нацелен на поддержку проектов в области информационных технологий и инноваций, содействие экспорту программных продуктов. На сегодня сюда привлечены 328 специалистов из районов.

В технопарке действуют коворкинг-центр, дата-центр, конференц-зал, библиотека, инновационные лаборатория и классы, бизнес-инкубатор, медиа-центр и комната киберспорта.

В районах пройдут базовые курсы по информационным технологиям. Отобранные на них молодые люди будут интенсивно обучаться английскому языку в Digital City и готовиться оказывать IT-услуги. Зал на 76 слушателей в технопарке позволяет обучать более 2000 человек в год.

Президент поручил построить в комплексе общежитие и столовую, а также организовать подобные технопарки и в других регионах страны.

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