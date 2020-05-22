20 мая состоялось техническое открытие нового филиала сети ТРЦ Atlas «Чимган» с площадью 22 тысячи кв. м. Современный комплекс включает в себя более 50 магазинов одежды, обуви и аксессуаров для всей семьи, полноценный фуд-корт, кинотеатр, детскую зону, магазин техники MEDIAPARK и отдел товаров для дома Senorita Home.





Главным преимуществом данного комплекса является удобное расположение рядом с полюбившимся всем рынком Ecobozor и Atlas Mebel. Посетители смогут совершать покупки как для дома, так и для себя.

В ТРЦ Atlas «Чимган» откроется магазин турецкого семейного бренда DeFacto. Также, в скором времени в комплексе ожидается открытие большой детской площадки Funlandia, кинотеатра Chimgan Cinema, кофейни Bon!, а также KFC.





На время карантина фуд-корт, кинотеатр и детская площадка временно не будут функционировать.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 71−203−32−03.

Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, пр-т Мирзо-Улугбека

Ориентир: Ecobozor

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