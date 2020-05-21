В Узбекистан вернулся 61 гражданин республики, отбывавший наказание в Туркменистане. Заключенные освобождены после объявления амнистии, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Среди амнистированных — 59 мужчин и 2 женщины. Из них по 1 человеку — из Ташкента и Навоийской области, 2 — из Бухарской области, 3 — из Ташкентской области, 5 — из Кашкадарьи, 24 — из Каракалпакстана и 25 — из Хорезмской области.

Все они прибыли на родину через пограничный пост в Алатском районе Бухарской районе и размещены на двухнедельный карантин в Юкори-Чирчикском районе Ташкентской области.

По данным ведомства, среди амнистированных пятеро разыскивались в Узбекистане: трое из них — жители Хорезмской области, двое — Каракалпакстана. Специальным конвоем двое амнистированных из Каракалпакстана уже отправлены по месту жительства.