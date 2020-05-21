Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 мая подписал указ «О помиловании группы лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо ставших на путь исправления», сообщило УзА.

Указом в преддверии празднования Рамазан хайита помилованы 258 граждан, отбывающих срок наказания за совершение преступлений, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления.

Из числа помилованных 16 лиц полностью освобождаются от отбывания основного наказания, 101 лицо — от отбывания наказания условно-досрочно, наказание 24 лиц заменяется более мягким, а сроки 117 лиц сокращаются.

Среди помилованных 7 — мужчины старше 60 лет, 1 женщина, 7 — граждане иностранных государств, 164 — лица, участвовавшие в деятельности запрещенных организаций.

Ответственным министерствам и ведомствам поручено по возвращению помилованных лиц к семьям и близким, оказанию им содействия в социальной адаптации, привлечении к полезному труду, избрании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе.