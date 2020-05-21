Центральная избирательная комиссия представила для обсуждения проект указа президента «О мерах по дальнейшей демократизации национальной избирательной системы Узбекистана».

Совершенствование избирательного законодательства

Согласно представленной программе мероприятий, к августу планируется подготовить законопроект, предусматривающий внесение ряда изменений и дополнений в Конституцию:

перенос даты проведения выборов с декабря на март;

установление правила о возможности кандидата избираться депутатом только в один представительный орган;

предоставление права голоса лицам, признанным судом недееспособными, за исключением случаев, когда право голоса ограничено судом в индивидуальном порядке.

В этот же срок намечена разработка еще одного законопроекта, который предусматривает поправки в Избирательный кодекс. В их числе:

установление правила о том, что для участия в выборах политические партии, имеющие фракции в парламенте (не менее 9 мест), не обязаны собирать подписи избирателей в свою поддержку (в количестве 40 тысяч на парламентских выборах и 1% избирателей на президентских выборах);

в свою поддержку (в количестве 40 тысяч на парламентских выборах и 1% избирателей на президентских выборах); установление порядка проверки ЦИК всех необходимых подписей избирателей, представленных партиями, определение оснований для признания подписей недействительными;

расширение гарантий участия в выборах граждан, проживающих в иностранных государствах (запуск интерактивных государственных услуг по включению избирателей в список избирателей на избирательном участке за рубежом, установление порядка проведения досрочного голосования по месту пребывания);

(запуск интерактивных государственных услуг по включению избирателей в список избирателей на избирательном участке за рубежом, установление порядка проведения досрочного голосования по месту пребывания); упразднение окружных избирательных комиссий (ОИК) по проведению выборов в районные (городские) кенгаши народных депутатов, с передачей их полномочий районным (городским) избирательным комиссиям;

по проведению выборов в районные (городские) кенгаши народных депутатов, с передачей их полномочий районным (городским) избирательным комиссиям; совершенствование порядка оплаты труда членов избирательных комиссий, в том числе, введение компенсационных выплат и порядка оплаты труда членов, не имеющих постоянного места работы, пенсионеров;

определение конкретных сроков (за 15 дней до выборов) для возможности снятия кандидатом своей кандидатуры;

установление конкретных сроков для проведения выборов депутатов вместо выбывших;

снятие некоторых ограничений в период предвыборной агитации, в том числе:

отмена обязанностей избирательных комиссий оказывать содействие в организации встреч кандидатов в депутаты с избирателями, заранее информировать избирателей о месте и времени проведения встреч; отмена порядка выдачи разрешений на проведение партиями и кандидатами таких публичных мероприятий, как встречи с избирателями, установление процедуры предварительного уведомления органов местной власти; отмена процедуры согласования с партиями порядка, объема и времени использования СМИ;

установление правил, запрещающих государственным органам незаконное использование своих ресурсов в предвыборной агитации партий и кандидатов;

в предвыборной агитации партий и кандидатов; уточнение полномочий областных, районных, городских, окружных избирательных комиссий по составлению протокола об административных правонарушениях за нарушения избирательного законодательства;

исключение правила о том, что более половины членов участковой избирательной комиссии (УИК) не могут быть рекомендованы из одной организации для участков, образованных при дипломатических представительствах, в войсковых частях, местах содержания под стражей и лишения свободы, санаториях и домах отдыха, больницах и других стационарных лечебных учреждениях;

упрощение содержания избирательного бюллетеня, в частности исключение из текста бюллетеня сведений о занимаемой должности (роде занятий), месте работы кандидата;

в частности исключение из текста бюллетеня сведений о занимаемой должности (роде занятий), месте работы кандидата; прекращение внесения изменений в список избирателей за 5 дней до выборов;

отмена порядка повторной аккредитации избирательными комиссиями представителей СМИ, зарегистрированных (аккредитованных) в качестве СМИ (за исключением представителей иностранных СМИ, не аккредитованных Министерством иностранных дел);

сокращение срока обращения в избирательные комиссии для аккредитации наблюдателей с 15 до 10 дней;

уточнение статуса уполномоченного представителя партий, участвующего на заседаниях ЦИК и подсчете голосов;

приведение во взаимное соответствие информации протоколов ОИК и УИК о результатах голосования (упрощение процесса подсчета путем унификации);

установление порядка незамедлительного вывешивания ОИК копии протокола об итогах выборо в по округу для всеобщего ознакомления в здании ОИК, не менее чем на 48 часов;

по округу для всеобщего ознакомления в здании ОИК, не менее чем на 48 часов; уточнение существующих правовых пробелов в процессе проведения повторного голосования (установление правила, согласно которому участвовать в повторном голосовании могут только граждане, достигшие 18 лет в день основных выборов и т. д. );

); укрепление прав члена ЦИК на бесплатный проезд на транспорте, бесплатное пользование залами для официальных делегаций, выдача билетов вне очереди на условиях равного правового статуса с депутатом Законодательной палаты и членом Сената;

введение мер ответственности за нарушение порядка финансирования политических партий и кандидатов;

сокращение срока обжалования решений избирательных комиссий с 10 до 3 дней.





Финансирование партий

Изменения и дополнения коснутся также закона «О финансировании политических партий». Планируется разрешить привлечение частных средств для финансирования предвыборных кампаний партий в размере, не превышающем средств, выделяемых из государственного бюджета, за исключением средств, направляемых от иностранных доноров и иностранных финансовых источников.

Кроме того, намечено ввести правило, согласно которому в период избирательной кампании партии должны открывать счета в казначействе.

Проектом указа планируется, что по итогам выборов будут обнародованы финансовые отчеты партий и результатов проверки Счетной палатой деятельности партий, а также упрощены требования к финансовой отчетности партий, включая публикацию промежуточных финансовых отчетов до выборов и итогового финансового отчета после выборов, а также раскрытие результатов проверок Счетной палатой.

Другие изменения

В документе предлагается отменить ограничения, связанные с запретом на осуществление благотворительности с целью предвыборной агитации и агитации по вопросам, вынесенным на референдум.

Кроме того, планируется исключение прав областных, районных, городских кенгашей народных депутатов о признании полномочий народных депутатов.

За незаконное вмешательство в деятельность партий при выдвижении кандидатов предлагается установить меры ответственности.

Должен быть изучен вопрос перехода от мажоритарной системы к смешанной (мажоритарно-пропорциональной) системе на выборах в парламент. Кроме того, будет рассмотрено внедрение на парламентских и местных выборах правила о признании избранным кандидата, получившего наибольшее число голосов избирателей (относительное большинство), взамен правила о признании избранным кандидата, получившего более половины голосов избирателей (абсолютное большинство).

Ожидается установление нормы в Правилах проведения массовых мероприятий, утвержденных Кабинетом Министров 29 июля 2014 года за №205, о получении разрешения на проведение партиями и кандидатами таких публичных мероприятий, как встречи с избирателями в период предвыборной агитации.

Нормативно-правовые акты ЦИК по выборам в парламент и местные представительные органы будут пересмотрены с учетом:

упрощения деятельности избирательных комиссий, оптимизации номенклатуры документов;

определения срока вступления в полномочия наблюдателя от партии (с момента, когда партии разрешено участвовать в выборах);

упрощения и унифицирования платежных процедур для членов избирательных комиссий;

уточнения процесса проверки подписей в поддержку партий;

отказа от практики выделения бесплатных мест в объектах наружной рекламы для партий и кандидатов;

определения категории лиц, которые могут находиться в избирательных участках и окружных избирательных комиссиях в день выборов и в ходе подсчета голосов;

упрощения процедуры подсчета голосов и определения результатов выборов, с пошаговым описанием;

объявления количества избирателей на различных этапах избирательной кампании.

Кроме того, ожидается пересмотр нормативно-правовых актов ЦИК по выборам президента.

Проектом планируется изучить вопрос ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов и внесение предложений с учетом имеющегося потенциала, опыта зарубежных стран, а также анализа условий и последствий ратификации данной конвенции.

Готовится к реализации пилотного проекта «Онлайн-видеотрансляция избирательного процесса в сети интернет» на избирательных участках в Ташкенте.

Проектом также намечено отменить наказания в виде лишения свободы за клевету и оскорбление. Будет изучен вопрос отмены ответственности владельца сайта и блогеров, если они не проверили достоверность общедоступной информации до ее размещения и не удалили размещенную информацию, в случаях установления ее недостоверности.

Принять участие в обсуждении проекта можно до 4 июня.