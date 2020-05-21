20 мая в Ташкенте состоялось открытие торгового комплекса Stone Bazaar, который объединил в себе ведущих производителей и поставщиков натурального камня в ассортименте. Среди разнообразной палитры цветов натурального камня можно найти материалы как для внутренней отделки, так и для внешней:

гранит;

мрамор;

неолит;

брусчатки и так далее.





На 95 кв. м торгового комплекса расположился шоурум AKFA STONE, специализирующийся на производстве натурального гранита. Такой камень, как гранит является одним из наиболее крепких и надежных материалов, но при этом имеет красивый внешний вид и эстетичность. В шоуруме AKFA STONE можно без труда подобрать материал, соответствующий личным предпочтениям каждого. Получив консультацию о свойствах и применении того или иного вида, покупатели подберут подходящий камень для своего проекта.





По сравнению с другими строительно-отделочными материалами натуральный гранит выделяется следующими преимуществами:

прочность: материал способен выдержать большие нагрузки и перепады температуры;

материал способен выдержать большие нагрузки и перепады температуры; внешний вид: камень сохраняет свой первоначальный рисунок в течение многих десятилетий;

камень сохраняет свой первоначальный рисунок в течение многих десятилетий; форма: камню можно придать любую форму в зависимости от требований;

камню можно придать любую форму в зависимости от требований; стоимость: несмотря на натуральную природу камня, по стоимости материал остается доступным.

На базе собственного производства по добыче, резке и обработке камня, сервисным обслуживанием и работой с крупными поставщиками, AKFA STONE предлагает приобрести в открывшемся шоуруме все, что необходимо даже наиболее требовательному покупателю. При выборе не стоит пренебрегать советами специалистов. Профессиональные мастера помогут выбрать оптимальный тип камня, в зависимости от предназначения, помочь с просчетами и доставкой.





AKFA STONE предлагает своим клиентам воспользоваться следующими услугами:

прямые поставки с завода-изготовителя;

отгрузка в любую точку Ташкента;

любая форма оплаты;

кратчайшие сроки изготовления и поставки;

выполнение индивидуальных заказов;

партнерская программа и особые условия для субдистрибьюторов.

При заказе от 30 кв. м гранита доставка осуществляется бесплатно.





Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

(+998) 71−203−00−00, (+998) 97−410−99−96 или в соцсетях.

Адрес: Учтепинский р-н, м-в Урикзор, ул. Самарабону

Ориентир: рынок Урикзор

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Instagram: @akfastone

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