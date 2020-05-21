20 мая в Ташкенте состоялось открытие торгового комплекса Stone Bazaar, который объединил в себе ведущих производителей и поставщиков натурального камня в ассортименте. Среди разнообразной палитры цветов натурального камня можно найти материалы как для внутренней отделки, так и для внешней:
- гранит;
- мрамор;
- неолит;
- брусчатки и так далее.
На 95 кв. м торгового комплекса расположился шоурум AKFA STONE, специализирующийся на производстве натурального гранита. Такой камень, как гранит является одним из наиболее крепких и надежных материалов, но при этом имеет красивый внешний вид и эстетичность. В шоуруме AKFA STONE можно без труда подобрать материал, соответствующий личным предпочтениям каждого. Получив консультацию о свойствах и применении того или иного вида, покупатели подберут подходящий камень для своего проекта.
По сравнению с другими строительно-отделочными материалами натуральный гранит выделяется следующими преимуществами:
- прочность: материал способен выдержать большие нагрузки и перепады температуры;
- внешний вид: камень сохраняет свой первоначальный рисунок в течение многих десятилетий;
- форма: камню можно придать любую форму в зависимости от требований;
- стоимость: несмотря на натуральную природу камня, по стоимости материал остается доступным.
На базе собственного производства по добыче, резке и обработке камня, сервисным обслуживанием и работой с крупными поставщиками, AKFA STONE предлагает приобрести в открывшемся шоуруме все, что необходимо даже наиболее требовательному покупателю. При выборе не стоит пренебрегать советами специалистов. Профессиональные мастера помогут выбрать оптимальный тип камня, в зависимости от предназначения, помочь с просчетами и доставкой.
AKFA STONE предлагает своим клиентам воспользоваться следующими услугами:
- прямые поставки с завода-изготовителя;
- отгрузка в любую точку Ташкента;
- любая форма оплаты;
- кратчайшие сроки изготовления и поставки;
- выполнение индивидуальных заказов;
- партнерская программа и особые условия для субдистрибьюторов.
При заказе от 30 кв. м гранита доставка осуществляется бесплатно.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
(+998) 71−203−00−00, (+998) 97−410−99−96 или в соцсетях.
Адрес: Учтепинский р-н, м-в Урикзор, ул. Самарабону
Ориентир: рынок Урикзор
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