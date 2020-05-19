В начале мая премьер-министр Узбекистана подписал постановление об открытии Британского университета менеджмента в Ташкенте. Это независимый негосударственный вуз, который будет готовить бизнес-лидеров и профессионалов мирового уровня в области финансов, делового администрирования (со специализацией) и международного финансового анализа и аудита. Преподавание будет осуществляться на английском языке носителями из Великобритании, США, Канады, Австралии и других англоязычных стран.

Важнейшим преимуществом университета является сильная и по-настоящему международная команда с богатым опытом работы в известных международных вузах Великобритании, США, Австралии, Германии, России и Китая. Среди преподавателей университета много иностранных специалистов, получивших степени во всемирно известных университетах, включая Кембридж, Гарвард, Массачусетский технологический институт (MIT), Лондонскую школу экономики; 90% профессоров — из топ-100 международного рейтинга QS 2020 (на сайте университета раздел «Команда/Профессора и преподаватели»).

В сентябре первокурсники приступят к обучению по программе Foundation, разработанной согласно ведущим британским стандартам. В рамках программы студенты будут изучать академический английский, введение в бизнес и менеджмент, введение в IT для бизнеса и количественные методы в бизнесе.





Университет предлагает только востребованные специальности, которые не просто гарантируют выпускникам трудоустройство, но и позволяют быть конкурентоспособными в любой стране мира. Со второго года обучения начнется подготовка по следующим направлениям:

финансы и инвестиции;

международный финансовый анализ и аудит;

деловое администрирование со специализацией в одном из направлений: управление проектами; международная логистика и торговля; цифровой маркетинг; туризм и гостиничный менеджмент.



Для поступления в университет необходимо предоставить сертификат IELTS ≥ 5.0, сдать тестирование по математике (BMU Mathematics Assessment) и пройти интервью с преподавателями и носителями языка.

«Абитуриентам, у которых не было возможности сдать IELTS в связи со сложившейся ситуацией, будет предоставлена возможность пройти тестирование на уровень знаний английского языка (BMU English Language Assessment) и попасть на курс Foundation уже в этом году», — заявил Конрад Озог, ректор университета.

Чтобы помочь абитуриентам подготовиться к тестированию по математике и английскому языку, университет разработал онлайн-тренажеры для самоподготовки, которые станут доступны на сайте после 18 мая.

Подробную информацию о поступлении можно получить на сайте в разделе «Как поступить?», отправив запрос через сайт или аккаунт университета в соцсетях.

Сайт: bmu-edu.uz

Telegram-бот: t.me/BMUedubot

Facebook: fb.com/bmueducation

Instagram: @bmu_edu

На правах рекламы.