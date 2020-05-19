По состоянию на 16:00 19 мая число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане составляет 2825 (+23), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Все подтвержденные новые случаи выявлены у граждан, прибывших из-за рубежа, — 18 граждан 14 мая вернулись из Санкт-Петербурга чартерным рейсом, а 5 — являются водителями международных грузовых автомобилей дальнего следования.

К настоящему момента от коронавируса в Узбекистане полностью выздоровели 2338 граждан, показатель выздоровления составляет 82%. Лечение продолжают 474 пациента, из них у 6 человек тяжелое состояние.