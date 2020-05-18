По поручению президента Узбекистана Оперативный штаб Министерства иностранных дел проработал с компетентными органами России и Казахстана вопрос вывоза скопившихся на российской-казахстанской границе граждан Узбекистана на родину. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

Посольства Узбекистана в Москве и Астане, а также генеральные консульства в Казани и Актау составили список соотечественников, находящихся возле контрольно-пропускного пункта «Маштаково», а также решили организационные и транспортные вопросы.

Всего будут вывезены 1100 соотечественников, включенные в список. 18 и 19 мая планируется выезд на автобусах в Узбекистан по 550 сограждан, которые по прибытии будут размещены на 14-дневный карантин.

«Вывоз соотечественников через российско-казахскую границу осуществляется в качестве исключения и на основе ранее сформированного дипломатическими представительствами списка. Составление дополнительного списка не предусматривается», — говорится в сообщении.

МИД обратился с убедительной просьбой к находящимся на территории России согражданам «не предпринимать попыток выезда к контрольно-пропускному пункту „Маштаково“ или другим пунктам пересечения российско-казахстанской межгосударственной границы, оставаться в местах нынешнего пребывания и строго соблюдать все карантинные меры».

О возобновлении возвращения граждан Узбекистана через территорию Казахстана будет сообщено дополнительно.

7 мая президент Шавкат Мирзиёев заявил о планах вернуть из России, Турции, ОАЭ и других стран 11 тысяч граждан, оказавшихся в трудном положении.

Посольство Узбекистана в Москве сообщало, что онлайн-заявки на возвращение домой подали около 65 тысяч граждан, находящихся в России в условиях карантинных ограничений.