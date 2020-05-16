Центральный банк Узбекистана опубликовал исследование (PDF) влияния инфляции для групп населения с разным уровнем доходов в региональном разрезе.

Опрос проводился с 10 по 15 февраля и охватил 880 респондентов, в том числе по 60 респондентов из каждой области и Каракалпакстана и по 80 из Ташкента и Ташкентской области. 70% опрошенных — городское население, а 30% приходится на сельских жителей.

Данные опроса показали, что основная доля респондентов-домохозяйств (38,7%) относится к группе с доходами 2−4 млн сумов в месяц.





Домохозяйства с более низкими доходами большую часть своих расходов направляют на продовольственные товары, а меньшую — на непродовольственные товары и услуги (транспорт, здравоохранение, образование и другие) по сравнению с группами с более высоким доходом.





С увеличением уровня доходов в структуре потребления заметно сокращается доля продовольственных товаров, отмечается в исследовании. Доля продуктов питания в потребительской корзине домохозяйств с доходом 6 млн сумов и более в среднем на 26% меньше, чем у домохозяйств с доходом ниже 2 млн сумов.

Пожилые люди, как правило, тратят на питание большую долю своих доходов (в среднем 80%), чем молодые. При этом расходы населения в возрасте 30−55 лет больше на 18%, чем у возрастной группы до 30 лет и на 63%, чем у населения старше 55 лет. Это связано с тем, что представители данной группы в основном оплачивают коммунально-бытовые услуги и имеют другие финансовые обязательства, считает ЦБ.





Инфляция по регионам

Показатели региональной инфляции за 2019 год свидетельствуют о том, что темпы инфляции различаются по регионам и могут существенно отличаться от средних показателей по стране.





Более высокие темпы инфляции наблюдаются в регионах с высоким доходом — это Ташкент, Ташкентская и Бухарская области. На долю жителей этих регионов приходится 30% от общей численности населения.

Средний уровень инфляции в стране был выше, чем в регионах с относительно низкими доходами, а именно в Каракалпакстане, Ферганской, Наманганской и Сурхандарьинской областях. Жители этих регионов составляют 27% от общей численности населения.

Респонденты с низким доходом в большинстве регионах ощущали более высокие темпы инфляции. Домохозяйства с доходами в диапазоне 1−2 и 2−4 млн сумов испытывали темпы инфляции на 0,6−1,4% выше, чем домохозяйства с доходом 6 млн сумов и более.

Поскольку группы с более низкими доходами тратят большую долю своих расходов на продовольствие, они испытали более высокую инфляцию из-за более значительной продовольственной инфляции в 18,6% в 2019 году. Они также в меньшей степени выиграли от снижения темпов роста цен на непродовольственные товары.

«Таким образом, можно утверждать, что домохозяйства с низкими доходами, проживающие в регионах с высокими доходами, как правило, испытывают наибольший рост своей стоимости жизни», — говорится в исследовании.

Из-за того, что доля продуктов питания в потребительском наборе домохозяйств с относительно низкими доходами более значительная, эти домохозяйства сильнее ощущали продовольственную инфляцию, вызванную сезонным колебанием цен.

При этом рост цен вследствие девальвации обменного курса в августе 2019 года сильнее ощущался домохозяйствами с более высокими доходами, поскольку они тратят больше на приобретение непродовольственных товаров и услуг. В целом разница в ощущаемой инфляции для групп с наиболее высокими и низкими доходами составляет около 1,5%.

Из расходов домохозяйств на питание больше всего приходится на долю мясных продуктов — 33%, фруктов и овощей — 19,6%, хлебопродуктов — 12,8% и молочных продуктов — 7%.





Уровень дохода

Рост совокупных расходов сопровождался увеличением совокупного дохода на 21,9% в 2019 году. В среднем уровень доходов превысил уровень расходов для групп населения с более высокими доходами (за исключением домохозяйств с доходом до 3 млн сумов), что позволяет сберегать часть своих доходов.

На основе более детального анализа домохозяйства разделены на следующие группы:

с расходами, превышающими доходы. Существуют домохозяйства, главным образом из групп с более низкими доходами, которые тратят больше, чем их денежные доходы. Это явление можно объяснить тем, что они могут производить большую часть потребляемого продовольствия в домашних подсобных хозяйствах, либо покрывать часть своих расходов за счет краткосрочных долговых обязательств, таких как потребительские кредиты и другие займы, или не указали источники доходов.

Существуют домохозяйства, главным образом из групп с более низкими доходами, которые тратят больше, чем их денежные доходы. Это явление можно объяснить тем, что они могут производить большую часть потребляемого продовольствия в домашних подсобных хозяйствах, либо покрывать часть своих расходов за счет краткосрочных долговых обязательств, таких как потребительские кредиты и другие займы, или не указали источники доходов. с относительно низкими доходами и высоким уровнем финансовых обязательств. Финансовые обязательства этих домохозяйств, включая погашение кредитов, находятся на достаточно высоком уровне. Следовательно, они имеют относительно небольшую сумму сбережений и уязвимы к шокам уровня цен и доходов.

Финансовые обязательства этих домохозяйств, включая погашение кредитов, находятся на достаточно высоком уровне. Следовательно, они имеют относительно небольшую сумму сбережений и уязвимы к шокам уровня цен и доходов. получающие фиксированные доходы. В то время как валовые реальные доходы населения росли на уровне 6,5% в 2019 году, есть группы населения, которые испытали более низкий или полное отсутствие реального роста доходов (пенсионеры или лица, получавшие фиксированный доход).

Анализ показывает, что указанные группы населения уязвимы к росту стоимости жизни, отметил ЦБ.

Заключение

В условиях кризисной ситуации и ограничительных мер слои населения с низким уровнем доходов сильнее подвержены влиянию изменений цен основных продовольственных товаров. С учетом того, что основная часть населения с низким уровнем доходов работает в неформальном секторе экономики, снижение экономической активности в первую очередь повлияет на их доходы, указывает регулятор.

Меры краткосрочного характера:

обеспечение рынков жизненно важными потребительскими товарами и недопущение резкого роста цен на них путем налаживания цепочек поставок и стимулирования предложения товаров;

финансовая поддержка и обеспечение важными потребительскими продуктами нетрудоспособных лиц в том числе одиноких матерей и инвалидов;

стимулирование предпринимателей по созданию новых рабочих мест и условий с повышением квалификации для трудоспособных лиц без работы или находящихся в трудных жизненных условиях в связи с низкими доходами;

повышение эффективности пользования земельными ресурсами в сельской местности путем реформирования аграрной сферы.

Меры долгосрочного характера: