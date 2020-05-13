Работа перестает быть для офисных сотрудников точкой на карте. С увеличением количества командировок, рабочих встреч и других поездок растет потребность в простом и быстром доступе к рабочим файлам и программам с различных устройств в любой точке мира.

Виртуализация рабочих мест — это перенос компьютера сотрудника и всех содержащихся в нем рабочих данных в виртуальное пространство. Она помогает компаниям отвечать на современные вызовы.

Технология не только обеспечивает сохранность и доступность данных и приложений из любой точки мира, но и существенно снижает затраты на администрирование рабочих мест.

Виртуализация десктопов может быть особенно интересна компаниям с распределенной филиальной сетью, большим штатом сотрудников, или имеющим повышенные требования к безопасности корпоративных данных.

Американская Citrix предлагает ряд решений в области виртуализации рабочих мест. По всему миру продуктами компании пользуются более 400 тыс. компаний и 100 млн человек. Среди них 10 из 10 крупнейших мировых банков, правительства крупнейших городов США, топ-10 американских страховых компаний и другие.

В Узбекистане внедрением решений компании занимается ООО «Fehu Invest Group».

Что такое Citrix Virtual Apps And Desktops

Все рабочие приложения, файлы и пользовательские данные, вместо персональных компьютеров работников, разворачиваются на сервере компании либо в облаке Citrix.

Таким образом создается виртуальная платформа, на которой и работают в дальнейшем сотрудники. Фактически операции выполняются на сервере, где обрабатываются все действия пользователя (клики мышью, нажатия на клавиатуру). Выглядит это так, словно человек работает в обычном режиме, но на деле он видит только «картинку» экрана удаленного сервера.

Для того, чтобы получить доступ к своему удаленному рабочему месту, работнику достаточно установить и войти в клиентское приложение Citrix. Причем сделать это можно с любого устройства: компьютера на базе Windows или MacOS, планшета, смартфона на IOS или Android.

Так, работу можно начать в офисе, а продолжить, находясь дома или даже в другом городе.

Доступ сотрудникам можно обеспечить как целиком к рабочему столу (виртуальное рабочее место), так и только к отдельным приложениям, с которыми сотруднику необходимо взаимодействовать. При этом решения Citrix отличаются большой гибкостью настроек и повышенной безопасностью.

Преимущества технологии

Виртуализация рабочих мест, в первую очередь, выгодна самому бизнесу. Она позволяет снизить затраты на обслуживание инфраструктуры: один администратор может управлять тысячами рабочих мест. Администрирование требует гораздо меньших людских ресурсов, особенно, если обслуживать приходится большое количество филиалов.

К примеру, крупная компания переходит на новую операционную систему. В стандартном случае необходимо переустановить систему на каждом компьютере пользователей, а также перенести все приложения и данные. С решением Citrix обновление можно провести на сервере за несколько часов, а пользователи получат доступ сразу к обновленной среде.

Очень быстро можно организовать работу новых сотрудников, не устанавливая множества приложений на их компьютеры. Достаточно лишь установить клиентское приложение CITRIX, и сотрудник готов к работе.

Технология позволяет установить централизованное управление и защиту данных. Так как данные компании находятся не на устройствах пользователей, а на единой централизованной платформе, обеспечивается их сохранность и защита.

Если сотрудник потеряет ноутбук, нет никаких рисков, что конфиденциальная информация, в том числе составляющая корпоративную тайну, попадет в третьи руки, потому что вся информация остается на серверах компании.

Оптимизируются расходы на IT-инфраструктуру. У компаний отпадает необходимость в регулярном обновлении компьютеров и ноутбуков пользователей в погоне за требованиями приложений. Достаточно нарастить ресурсы сервера, а доступ сотрудники могут осуществлять с самых простых устройств. Это позволит сэкономить значительные средства на обновлении парка компьютеров.

Безопасность в решениях Citrix занимает особое место. Система имеет много степеней защиты не только от потери данных, но и от их утечки.

Можно настроить отдельный уровень доступа к буферу обмена данных для каждого пользователя: полностью запретить, разрешить передавать только картинки или текст, открыть односторонний или двусторонний доступ к копированию данных.

Citrix также позволяет управлять доступом к внешним USB-устройствам, включая разрешение на использование только какого-то конкретного устройства (например, USB-ключ для доступа к системе «Банк-клиент»).

Система может записывать на видео все действия отдельного сотрудника внутри приложения, делать снимки экрана либо фиксировать отдельные операции пользователя, как, например, открытие и закрытие приложения, чтобы предотвратить утечку информации.

Чтобы не допустить копирование информации через фотографирование экрана, на сессию (период пользования сотрудником приложением) пользователя можно установить водяные знаки. Благодаря этому при краже данных можно будет легко идентифицировать, в какой сессии было сделано фото.

Развертывание системы с базовым функционалом займет не более трех дней.

Citrix также предлагает решения для обеспечения комплексной безопасности сети, балансировки нагрузки, защиты веб-приложений, сервисов и многое другое.

Более подробную информацию вы можете получить у специалистов ООО «Fehu Invest Group» по телефону: (+998) 71−200−67−67

E-mail: sales@fehu-group.com

На правах рекламы.