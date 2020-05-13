Две женщины погибли в результате опрокидывания трактора с двумя прицепами в канал в Бухарской области 12 мая около в 10:00, сообщил Следственный департамент при МВД Узбекистана.

Водитель трактора МТЗ-80 45-летний О. И. передвигался по грунтовой дороге вдоль канала, пролегающего на территории фермерского хозяйства в махалле Рамитанского района. Дорога была скользкой после дождей, и оба прицепа трактора опрокинулись в канал.

В результате пассажиры одного из прицепов, 34-летняя О. И. и 33-летняя Ш. П., получив телесные тяжкие повреждения, скончались на месте. Еще одна пассажирка — 38-летняя Ф. Ж. — с тяжкими телесными повреждениями была доставлена в районное медицинское учреждение.

Следственный отдел при ОВД Рамитанского района возбудил уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 Уголовного кодекса.

Правоохранительные органы напоминают, что согласно пункту 159 Правил дорожного движения запрещена перевозка людей на тракторах, в прицепе и в кузове грузового мотоцикла.