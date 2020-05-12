Генеральный прокурор Узбекистана Нигматилла Юлдашев на четвертом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса в понедельник представил отчет о деятельности органов прокуратуры в 2019 году. Отдельно он остановился на вопросе «чистки системы от нечистых и недостойных сотрудников».

В прошлом году от должностей освобождены 100 работников, склонных к коррупции, в том числе свыше 30 руководящих сотрудников. Кроме того, уволены 282 сотрудника, не выполнявших служебные обязанности на должном уровне, включая 119 руководителей.

К уголовной ответственности привлечены 15 сотрудников прокуратуры, отметил Нигматилла Юлдашев.

«В этом году продолжится работа по оздоровлению среды в системе, повышению кадрового потенциала, превращению прокуратуры в сферу без коррупции», — заявил он.

Генпрокурор сообщил, что сегодня 45% работников прокуратуры составляют молодые кадры.

«С учетом нехватки наставников для молодежи мы попытались восстановить утерянную традицию „наставник-ученик“. Для этого возвращены на работу 40 сотрудников, покинувших должности по своему желанию, и налажена деятельность опытных и квалифицированных „тренеров“», — сообщил он.

Генпрокурор также рассказал, что при выборе и назначении кадров принимаются меры для предотвращения централизованного подхода и субъективных факторов.

Ранее мы писали, что глава Генпрокуратуры на этом же заседании рассказал о создаваемом антикоррупционном агентстве, которое будет иметь статус независимого правоохранительного органа.