Резиденция премиум-класса Mirabad Avenue дарит праздничные скидки на следующие апартаменты:

в блоках C и D — скидка 8%;

в блоках A и B, а также на квартиры в шестиэтажных домах в блоке D — скидка 16%.

До 31 мая любой гражданин Узбекистана может приобрести премиальные апартаменты с выгодным предложением при условии 100%-й оплаты.





На фото: вид сверху на внутренний двор резиденции. Площади дворов варьируются от 4,5 тысяч до 10,2 тысячи кв. м.

С последней акции, проведенной в марте, стоимость за квадратный метр не изменялась. Тем самым при условиях нынешнего курса доллара предлагаемая скидка в 16% представляет собой ту же стоимость, что была предложена в мартовской акции Navruz 21%.

Резиденция располагается в центре Ташкента по одноименной улице Мирабад. Первая линия состоит из четырех блоков, два из которых (С и D) уже имеют кадастр. К сентябрю 2020 года резиденция обещает сдать первые два шестиэтажных дома, расположенных в блоке D.





На фото: Фрагмент приватной террасы в подарок при покупке апартаментов на девятом этаже.

Помимо скидок резиденция Mirabad Avenue предлагает следующие бонусы, которые действуют при любой покупке:

разработка индивидуального дизайн-проекта в подарок;

приватная терраса с площадью до 260 кв. м при покупке апартаментов на девятом этаже.

предчистовая отделка, включающая в себя: стяжку; шпатлевку; потолки из гиспокартона; возведение перегородок по индивидуальному дизайн-проекту; центральное кондиционирование Mitsubishi (Япония); панорамное остекление фасадной системой Schüco (Германия); напольные конвекторы Kampmann (Германия).







Офис продаж работает по будням 9:00 до 19:00, в субботу и воскресенье — с 10:00 до 18:00.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 78−150−22−22.

Адрес отдела продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

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Сайт: mirabad.uz

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