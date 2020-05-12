Центральный банк опубликовал правила выпуска и обращения электронных денег на территории Узбекистана. Документ был разработан регулятором в соответствии с законом «О платежах и платежных системах» и зарегистрирован Министерством юстиции 29 апреля.

При разработке документа изучалась мировая практика для организации деятельности системы электронных денег, обращения электронных денег, управления рисками и обеспечения безопасности в системе электронных денег, отмечается в сообщении.

Согласно правилам, субъектами системы электронных денег являются банк-эмитент, оператор и агенты системы электронных денег, владельцы электронных денег, также банки, индивидуальные предприниматели и юридические лица, заключившие договор с оператором системы электронных денег.





Оператором системы электронных денег могут быть банк и (или) платежная организация, имеющая соответствующую лицензию, расчетным банком — эмитент или другой банк, заключивший договор с оператором. Перед тем, как начать свою деятельность по выпуску и реализации электронных денег, эмитент должен направить в Центральный банк уведомление.

Оператор обеспечивает выполнение транзакций в системе электронных денег и определяет ее правила в соответствии с договором с эмитентом. Правила должны быть согласованы с эмитентом в одноэмитентной системе электронных денег и со всеми эмитентами — в многоэмитентной системе.

Выпуск электронных денег

Выпуск электронных денег осуществляется эмитентом в пределах денежных средств, полученных от физического лица или агента. Деньги выпускаются после предоставления физлицом наличных или безналичных средств.

Учет денежных средств ведется эмитентом на специальном расчетном счете, открытом в банке. Деньги зачисляются на электронный кошелек.

На основе договора с эмитентом или оператором агент системы электронных денег может приобрести деньги у физических лиц по номинальной стоимости для дальнейшей реализации или погашения.

Выпуск электронных денег на территории Узбекистана осуществляется только в национальной валюте.





Эмитент и агент системы электронных денег при выпуске электронных денег выдает владельцу квитанцию или иной документ на бумажном носителе и (или) в электронном виде, подтверждающий факт реализации и приобретения владельцем электронных денег.

Квитанция должна содержать:

наименование агента, эмитента и оператора;

время и дату совершения операции;

порядковый номер операции;

сумму выпущенных электронных денег;

идентификационный код электронного кошелька владельца электронных денег;

размер взимаемой комиссии (если предусмотрено в договоре о выпуске, использовании и погашении электронных денег).

Использование электронных денег

Электронные деньги используются их владельцем — физическим лицом для платежей и других операций.

При оплате за реализованные товары, работы и услуги на территории Узбекистана могут быть приняты только электронные деньги, выпущенные на территории страны.





Электронный кошелек формируется в системе электронных денег для каждого владельца или выдается каждому владельцу в виде предоплаченной карты эмитентом или оператором.





Оператор может обеспечить обменные операции электронными деньгами как между разными системами электронных денег, так и внутри многоэмитентной системы.

Операции по обмену электронных денег, номинированных в иностранной валюте, выпущенной нерезидентом Узбекистана, проводятся эмитентом при наличии договора с этим субъектом.

Электронные деньги можно использовать для приобретения товаров, работ и услуг у индивидуального предпринимателя и юридического лица. Для этого эмитент или оператор формируют для них специальные электронные кошельки.

Эти электронные кошельки используются только для принятия электронных денег за реализованный товар, оказанную работу или услугу для погашения в номинальной стоимости. Запрещается повторная реализация электронные денег на специальных кошельках индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Погашение электронных денег

Банк-эмитент обязан погасить электронные деньги, предъявленные их владельцем, путем обмена на наличные деньги либо перечисления безналичных денег на банковский счет владельца.

Электронные деньги считаются погашенными их эмитентом с момента зачисления соответствующей суммы денег:

на банковский счет владельца электронных денег — физического лица либо выдачи ему наличных денег;

на банковский счет владельца электронных денег — индивидуального предпринимателя или юридического лица.

Эмитент выдает квитанцию о проведении операции по погашению электронных денег владельцу электронных денег на бумажном носителе или в электронном виде.





При прекращении деятельности по выпуску электронных денег эмитент за 30 дней уведомляет об этом Центральный банк и публикует объявление об этом на своем официальном сайте, а также информирует владельцев и других субъектов системы электронных денег посредством сообщения в СМИ.

Если после истечения установленных эмитентом сроков не поступило обращений от владельцев электронных денег, непогашенные электронные деньги, находящиеся в электронных кошельках владельцев, принудительно погашаются.

Для получения принудительно погашенных электронных денег физических лиц эмитенту предъявляются документ, удостоверяющий личность или сведения, содержащие кодовое значение, которое предварительно рассылается эмитентом на адрес, в том числе на электронный, каждого владельца электронных денег.