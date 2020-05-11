С 8 по 10 мая чартерными рейсами в Узбекистан возвращены свыше 800 граждан. Это было предусмотрено поручением президента Шавката Мирзиёева, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Пассажиры прибыли из Дубая (ОАЭ), Минска (Беларусь), Сеула (Республика Корея) и Дели (Индия).

11 мая ожидается прибытие 168 граждан чартерным рейсом из Франкфурта (Германия). Специальная республиканская комиссия продолжает работу по организации чартерных рейсов для вывоза соотечественников из других стран, говорится в сообщении.

По возвращении узбекистанцы будут размещены на 14-дневный карантин со строгим соблюдением санитарных требований.

Ранее президент Шавкат Мирзиёев заявил, что Узбекистан планирует вернуть из России, Турции, ОАЭ и других стран 11 тысяч граждан, оказавшихся в трудном положении.