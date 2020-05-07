В последние годы в Узбекистане реализуются масштабные проекты по увековечению героизма и стойкости советского народа в годы войны. Свидетельством этому является постановление президента Республики Узбекистан от 23 октября 2019 года «О достойном праздновании 75-й годовщины победы во Второй мировой войне». Согласно постановлению, на Национальное агентство «Узбеккино» возложены задачи по подготовке новых художественных и документальных кинофильмов о соотечественниках, проявивших героизм в борьбе против фашизма.

В преддверии 9 мая, при поддержке правительства страны, НА «Узбеккино» и творческие коллективы завершили работу над художественно-историческим фильмом «Илхак» (режиссер — Джахонгир Ахмедов), документальным кинохроникальным фильмом «Подвиг народа» (режиссера — Али Хамраев) и художественным фильмом «101» (режиссер — Хамидулла Хасанов).





Основная работа над фильмами пришлась на 2020 год. Так, все ключевые боевые сцены фильма «Илхак» были сняты в феврале 2020 года в Беларуси. После съемок нескольких важных эпизодов в Узбекистане, творческая группа фильма неустанно работала над его завершением параллельно сразу в нескольких студиях. Съемки и постпродакшн фильма «101» проходили с февраля по май, а основная исследовательская работа в архивах для кинолетописи «Подвиг народа» завершилась монтажом картины в апреле.





Весь производственный процесс по созданию вышеуказанной кинопродукции в период пандемии коронавируса проходил при строгом соблюдении надлежащих санитарно-гигиенических правил.

Премьера фильмов состоится 9 мая на государственных и негосударственных телеканалах страны и станет достойным подарком ко дню Памяти и Почестей, отмечаемому в Узбекистане.

Художественный фильм «Илхак»

Художественный фильм «Илхак» основан на реальных событиях и рассказывает о трагической истории Зульфии Закировой из села Ханабад Зангиатинского района Ташкентской области, которая потеряла на полях сражений Второй мировой войны пятерых сыновей. Картина создана по заказу национального агентства «Узбеккино» кинокомпанией «ЭЗГУФильм».





"Картина «Илхак» — масштабный проект НА «Узбеккино». История, о которой рассказывается в фильме, близка не только жителям Узбекистана, но и других стран. Тысячи матерей не дождались своих сыновей с фронта, и эта боль одинакова для всех. Дополнительные съемки военных сцен были организованы в Беларуси в партнерстве с «Беларусьфильмом», что во многом обогатило фильм", — сказал режиссер фильма Джахонгир Ахмедов.





Съемки фильма завершились в марте 2020 года.

«Мы очень хотим, чтобы картину «Илхак» увидел также белорусский зритель. Белорусские кинематографисты рады, что сотрудничество наших стран снова начинает укрепляется. Надеемся на новые совместные проекты НА «Узбеккино» и киностудии «Беларусьфильм», — отметил генеральный директор УП «Национальная киностудия «Беларусьфильм» Владимир Карачевский.

Четырехсерийная кинохроника «Подвиг народа»

Среди кинопремьер военной тематики — четырехсерийная кинохроника «Подвиг народа» известного режиссера Али Хамраева. В новом проекте поставлена задача: на основе эксклюзивных кадров кинохроники рассказать людям о мужестве и стойкости узбекистанцев, проявленных на фронтах сражений и в глубоком тылу, показать добродушие узбекского народа и неиссякаемое трудолюбие.

Это эксклюзивная картина, благодаря которой впервые с момента окончания Второй мировой войны в Узбекистане, создается кинолетопись, основанная только на документальной кинохронике.





«Главной задачей документального сериала „Подвиг народа“ является экскурс нового поколения в историю их дедов и прадедов, проявивших героизм и отвагу при защите родной земли. Это особенно важно сегодня — в дни нелегкой борьбы узбекистанцев с угрозой вирусной пандемии. Очень рад, что в новом Узбекистане реализуют этот важный проект, который позволит увековечить память о мужестве и стойкости узбекистанцев, в очередной раз выразить благодарность и низкий поклон нашему народу. Я с удовольствием и трепетом работал над этим фильмом», — прокомментировал режиссер и автор сценария киноленты Али Хамраев.

Художественный фильм «101»

Еще одним важным для республиканского кинематографа шагом является производство художественного фильма «101» режиссера Хамидуллы Хасанова, основанный на документальных данных о героической и трагической судьбе ста одного воина из Узбекистана в годы Второй мировой войны.

Долгие годы считалось, что 101-го воина-узбека фашисты привезли в концлагерь «Аммерсфорт» с целью показать голландцам, с кем воюет немецкая армия и кто такие на самом деле эти так пугающие в газетных статьях вермахта всех европейцев солдаты-красноармейцы. Художественный фильм «101» произведен компаниями Uzbekistan Film, Omad Film Production, DF SERVICE при координации НА «Узбеккино».

Кроме премьерных кинолент, НА «Узбеккино» подготовило к трансляции фильмы военной тематики, составляющие гордость отечественного кинофонда: «Ты не сирота», «Генерал Собир Рахимов», «Подвиг Фархада» и другие.

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