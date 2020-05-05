Главное управление внутренних дел Ташкента начало следственные действия, чтобы дать правовую оценку действиям певицы Юлдуз Усмановой, оскорбившей сотрудников органов внутренних дел, сообщила пресс-служба МВД Узбекистана.

Ранее Народная артистка Узбекистана объявила акцию помощи пострадавшим от наводнения в Сырдарьинской области, где произошел прорыв дамбы на Сардобинском водохранилище. Она принимала помощь ташкентцев у своего дома.

В прямом эфире на своей странице в Instagram после полуночи 3 мая она выразила недовольство работой сотрудников органов внутренних дел, которые отказались в ночное время организовать отправку гуманитарного груза в Сырдарью.

Юлдуз Усманова назвала сотрудников органов внутренних дел «нулями в коробке», заявив, что они не заслуживают уважения, и показала кукиш.

«Вы сегодня были прокляты. Народ объединился, а вы не поддержали. Тьфу на гаишников, милиционеров!» — сказала она.

Министерство культуры, комментируя видеообращение, назвало слова певицы неуместными и напомнило, что сотрудники ОВД в течение двух месяцев работают днем и ночью.

В заявлении МВД критика певицы в адрес сотрудников названа «необоснованной» и «крайне некультурной».

«Своими действиями Юлдух Усманова умышленно оскорбила всех сотрудников правоохранительных органов непристойными словами, дискредитирующими выдумками и продемонстрировала невоспитанность», — говорится в заявлении.

По данным министерства, ночью 2 мая инспектор профилактики Мирзо-Улугбекского района лейтенант М. Ортикжонов стал свидетелем того, как около 30 граждан привезли к дому Юлдуз Усмановой продукты питания и другие товары для гуманитарной помощи пострадавшим в Сырдарьинской области. Чтобы помочь доставить груз в пункт назначения, он вместе с сотрудниками ППС сержантами Д. Артиковым и А. Султановым помог загрузить вещи в грузовики и сопроводил их к месту централизованной отправки помощи у дворца «Туркистон».

Как следует из сообщения МВД, певица потребовала, чтобы собранный через ее помощников груз немедленно, то есть 3 мая в 00:10 был отправлен в Сырдарьинскую область под наблюдением инспекторов УБДД. Сотрудники объяснили ей, что поездка в Сырдарьинскую область осуществляется на основании соответствующих разрешений, в организованном порядке и в дневное время, но в ответ услышали критику.

«Сотрудники органов внутренних дел, пытавшиеся объяснить женщине, которая игнорирует правила поведения в обществе, ведет себя крайне некультурно и использует непристойные слова, прекратили общение с этой женщиной, чтобы избежать эскалации конфликта, и продолжили выполнять свои обязанности. После этого Юлдуз Усманова разместила в социальных сетях ролик с необоснованными оскорблениями, дискредитирующими органы внутренних дел», — говорится в сообщении.

По итогам следствия, которое ведет ГУВД столицы, «в отношении виновных будут назначены меры согласно законодательству», отмечает пресс-служба МВД.

Инцидент вызвал широкий резонанс в обществе. Позже певица принесла извинения сотрудникам правоохранительных органов.

МВД поблагодарило граждан, представителей сферы культуры, журналистов и блогеров, выразивших объективное мнение о ситуации и справедливо оценивших работу сотрудников правоохранительных органов.