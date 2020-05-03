Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в воскресенье вновь посетил Сырдарьинскую область, пострадавшую от наводнения из-за прорванной 1 мая дамбы Сардобинского водохранилища.

Как сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям, глава государства ознакомился с проделанной работой и поставил перед должностными лицами новые задачи по скорейшей ликвидации последствий наводнения.

В затопленные районы продолжают стягиваться дополнительные силы — прибыло ещё 400 человек личного состава МЧС и около 200 единиц спецтехники, включая пожарные машины и мотопомпы. Кроме того, дополнительно мобилизуются силы и средства Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Национальной гвардии и других служб.

Сейчас идёт выкачка воды из домохозяйств и других объектов инфраструктуры, параллельно продолжаются поисково-спасательные работы.

Уже рассматривается вопрос о частичном возвращении людей в дома, которые расположены на безопасных территориях и где ликвидированы последствия наводнения.