Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената (верхней палаты парламента) Дариги Назарбаевой. Об этом сообщается на сайте Акорды. Причины такого решения не уточняются.

«Выражаю благодарность Д.Н. Назарбаевой за активную и плодотворную работу в качестве Председателя Сената Парламента Республики Казахстан», — написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

Дарига Назарбаева — старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. С сентября 2016 года является депутатом Сената, в марте 2019 года была избрана спикером палаты. В сентябре прошлого года Назарбаева была переизбрана председателем Сената.