Единый общереспубликанский процессинговый центр (Uzcard) с 1 мая будет снова взимать комиссию в 0,25% с банков за услугу онлайн-вкладов.

Как сообщил «Газете.uz» генеральный директор Uzcard Ахрор Махмудов, для популяризации онлайн-вкладов и услуги онлайн-конверсии тарификация этих услуг была приостановлена с 6 сентября 2018 года. Мораторий на комиссию был продлен в 2019 году, но компания заметила, что банки используют послабления в других коммерческих целях.

«К сожалению, в течение двух-трех месяцев, когда мы начали изучать транзакции, выяснилось что большинство банков используют данный вид услуг в других коммерческих целях. А именно для обхода налоговых выплат перед государством и комиссии Uzcard. В связи с этим Uzcard уведомил все банки о нарушениях и сообщил, что с 1 мая услуга онлайн-вкладов снова будет тарифицироваться. Но при этом мораторий на онлайн-конверсию будет сохранен», — подчеркнул он.

По его словам, банки использовали электронные кошельки для P2P-переводов (переводы с карты на карту).

«В приложении каждого банка есть электронный кошелек. Это хороший вид услуги, он должен развиваться. И мы только поддерживаем это. Банки использовали P2P-переводы в других целях. У P2P отдельный виртуальный терминал (E-POS), поэтому он тарифиwbруется отдельно по 0,25%», — сказал Ахрор Махмудов.

Он привел пример: когда пользователь хочет пополнить карту одного банка, будучи клиентом другого банка, он может пополнить свой кошелек и с него пополнить карту. Эта транзакция проходит по нулевой процентной ставке.

«Но банк берет комиссию. Получается, что государство должно было получить налог, который должен образоваться с этой транзакции, но выгоду получает банк. Не уплачивается налог и комиссия, которая была у Uzcard», — объяснил Ахрор Махмудов.

Глава Uzcard заявил, что комиссия за онлайн-вклады снижена с 0,5% до 0,25%, чтобы «не убить электронные кошельки».

«Потому что банки начали использовать кошельки, чтобы делать P2P-переводы, который у нас тарифицируется по 0,25%. Чтобы полностью не убить электронные кошельки, мы снизили [комиссию] до 0,25%. Тарифы между ними теперь будут одинаковыми», — сказал он.

Ахрор Махмудов считает, что введение комиссии не скажется на популярности онлайн-вкладов.

«Будут ли теперь коммерческие банки снижать проценты по онлайн-вкладам? Думаю нет. Так как максимальная выплата процентов по онлайн-вкладам на данный момент составляет примерно 23−24% годовых, а средний процент по кредитам для клиентов банка — примерно 30−34%», — заявил гендиректор ЕОПЦ.

Как удалось выяснить «Газете.uz», в Национальном межбанковском процессинговом центре (Humo) установлена единая комиссия за любую операцию по дебетованию карты (в том числе онлайн-вклады, онлайн-конверсия, P2P-переводы и другие) — она составляет 0,03%.