Команда ресторана MONA делает все, чтобы в сложные времена можно было порадоваться теплым воспоминаниям и атмосфере праздника. Поэтому MONA запускает доставку блюд высокой кухни и специального меню. Среднее время доставки — от 20 до 40 минут. Ресторан осуществляет доставку ежедневно с 12:00 до 2:30. На самовывоз предоставляется скидка 10% на все меню.


Все блюда и десерты доставляются с соблюдением санитарных мер в течение всего заказа — от момента его оформления до получения оценки клиента.

Ресторан MONA, открывшийся в марте 2016 года, довольно быстро набрал популярность и стал модным гастрономическим местом в Ташкенте


В ресторане представлена европейская, узбекская и паназиатская кухни. Особенностью ресторана являются роскошные десерты от шеф-кондитера с 12-летним стажем Азама Юнусова. Традиционные блюда соседствуют с авторскими идеями и наполнены экзотическими ингредиентами и высококлассными продуктами.

Оставаясь модным и актуальным местом, MONA постоянно удивляет своих гостей. Здесь умеют достойно принять гостей и предложить им провести как официальную встречу со строгим протоколом, так и роскошное знаковое событие.


Кроме того, команда ресторана разработала специальное меню на период карантина, в которое вошли следующие позиции:

  1. Супы:
    • окрошка.
  2. Салаты:
    • цезарь;
    • греческий.
  3. Пицца:
    • пицца с грушей и горгонзолой;
    • пицца четыре сыра;
    • пицца Пепперони;
    • пицца Альфредо;
    • пицца Болоньезе.
  4. Паста:
    • паста Альфредо;
    • паста Болоньезе;
    • паста с черным трюфелем.
  5. Десерты:
    • чизкейк New York;
    • профитроли с ванильным кремом;
    • баночка с закрытыми глазками;
    • сметанник с ягодами.


Специальное предложение на Ифтар

Для тех, кто держит пост, шеф-повар ресторана разработал специальное меню, в котором каждый посетитель найдет блюда по своему вкусу.

  1. Сет Сахарлик №1
    • первое блюдо — мампар;
    • второе блюдо — нон Кабоб;
    • салат — «Весенний»;
    • сумма сета — 170 тысяч сумов.
  2. Сет Сахарлик №2
    • первое блюдо — мастава;
    • второе блюдо — плов;
    • салат — ачик-чучук;
    • сумма сета — 90 тысяч сумов.
  3. Сет Ифторлик №1
    • первое блюдо — шурпа;
    • второе блюдо — бараньи семечки;
    • салат — «Бухара»;
    • сумма сета — 180 тысяч сумов.
  4. Сет Ифторлик №2
    • первое блюдо — чучвара;
    • второе блюдо — казан кабоб;
    • салат — печеные овощи на углях;
    • сумма сета — 183 тысячи сумов.
  5. В дополнение к сетам также можно заказать:
    • овощное ассорти — 85 тысяч сумов;
    • сомсу с мясом — 15 тысяч сумов;
    • сомсу с тыквой — 13 тысяч сумов;
    • долму — 45 тысяч сумов;
    • мини патир — 7 тысяч сумов.

Сделать заказ и получить дополнительную информацию можно по телефону: (+998) 99−816−00−08.

Instagram: @mona.restaurant
 Facebook: fb.com/restoranmona

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