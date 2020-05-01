Команда ресторана MONA делает все, чтобы в сложные времена можно было порадоваться теплым воспоминаниям и атмосфере праздника. Поэтому MONA запускает доставку блюд высокой кухни и специального меню. Среднее время доставки — от 20 до 40 минут. Ресторан осуществляет доставку ежедневно с 12:00 до 2:30. На самовывоз предоставляется скидка 10% на все меню.





Все блюда и десерты доставляются с соблюдением санитарных мер в течение всего заказа — от момента его оформления до получения оценки клиента.

Ресторан MONA, открывшийся в марте 2016 года, довольно быстро набрал популярность и стал модным гастрономическим местом в Ташкенте





В ресторане представлена европейская, узбекская и паназиатская кухни. Особенностью ресторана являются роскошные десерты от шеф-кондитера с 12-летним стажем Азама Юнусова. Традиционные блюда соседствуют с авторскими идеями и наполнены экзотическими ингредиентами и высококлассными продуктами.

Оставаясь модным и актуальным местом, MONA постоянно удивляет своих гостей. Здесь умеют достойно принять гостей и предложить им провести как официальную встречу со строгим протоколом, так и роскошное знаковое событие.





Кроме того, команда ресторана разработала специальное меню на период карантина, в которое вошли следующие позиции:

Супы: окрошка. Салаты: цезарь;

греческий. Пицца: пицца с грушей и горгонзолой;

пицца четыре сыра;

пицца Пепперони;

пицца Альфредо;

пицца Болоньезе. Паста: паста Альфредо;

паста Болоньезе;

паста с черным трюфелем. Десерты: чизкейк New York;

профитроли с ванильным кремом;

баночка с закрытыми глазками;

сметанник с ягодами.





Специальное предложение на Ифтар

Для тех, кто держит пост, шеф-повар ресторана разработал специальное меню, в котором каждый посетитель найдет блюда по своему вкусу.

Сет Сахарлик №1 первое блюдо — мампар;

второе блюдо — нон Кабоб;

салат — «Весенний»;

сумма сета — 170 тысяч сумов. Сет Сахарлик №2 первое блюдо — мастава;

второе блюдо — плов;

салат — ачик-чучук;

сумма сета — 90 тысяч сумов. Сет Ифторлик №1 первое блюдо — шурпа;

второе блюдо — бараньи семечки;

салат — «Бухара»;

сумма сета — 180 тысяч сумов. Сет Ифторлик №2 первое блюдо — чучвара;

второе блюдо — казан кабоб;

салат — печеные овощи на углях;

сумма сета — 183 тысячи сумов. В дополнение к сетам также можно заказать: овощное ассорти — 85 тысяч сумов;

сомсу с мясом — 15 тысяч сумов;

сомсу с тыквой — 13 тысяч сумов;

долму — 45 тысяч сумов;

мини патир — 7 тысяч сумов.

Сделать заказ и получить дополнительную информацию можно по телефону: (+998) 99−816−00−08.

Instagram: @mona.restaurant

Facebook: fb.com/restoranmona

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