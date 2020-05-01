Команда ресторана MONA делает все, чтобы в сложные времена можно было порадоваться теплым воспоминаниям и атмосфере праздника. Поэтому MONA запускает доставку блюд высокой кухни и специального меню. Среднее время доставки — от 20 до 40 минут. Ресторан осуществляет доставку ежедневно с 12:00 до 2:30. На самовывоз предоставляется скидка 10% на все меню.
Все блюда и десерты доставляются с соблюдением санитарных мер в течение всего заказа — от момента его оформления до получения оценки клиента.
Ресторан MONA, открывшийся в марте 2016 года, довольно быстро набрал популярность и стал модным гастрономическим местом в Ташкенте
В ресторане представлена европейская, узбекская и паназиатская кухни. Особенностью ресторана являются роскошные десерты от шеф-кондитера с 12-летним стажем Азама Юнусова. Традиционные блюда соседствуют с авторскими идеями и наполнены экзотическими ингредиентами и высококлассными продуктами.
Оставаясь модным и актуальным местом, MONA постоянно удивляет своих гостей. Здесь умеют достойно принять гостей и предложить им провести как официальную встречу со строгим протоколом, так и роскошное знаковое событие.
Кроме того, команда ресторана разработала специальное меню на период карантина, в которое вошли следующие позиции:
- Супы:
- окрошка.
- Салаты:
- цезарь;
- греческий.
- Пицца:
- пицца с грушей и горгонзолой;
- пицца четыре сыра;
- пицца Пепперони;
- пицца Альфредо;
- пицца Болоньезе.
- Паста:
- паста Альфредо;
- паста Болоньезе;
- паста с черным трюфелем.
- Десерты:
- чизкейк New York;
- профитроли с ванильным кремом;
- баночка с закрытыми глазками;
- сметанник с ягодами.
Специальное предложение на Ифтар
Для тех, кто держит пост, шеф-повар ресторана разработал специальное меню, в котором каждый посетитель найдет блюда по своему вкусу.
- Сет Сахарлик №1
- первое блюдо — мампар;
- второе блюдо — нон Кабоб;
- салат — «Весенний»;
- сумма сета — 170 тысяч сумов.
- Сет Сахарлик №2
- первое блюдо — мастава;
- второе блюдо — плов;
- салат — ачик-чучук;
- сумма сета — 90 тысяч сумов.
- Сет Ифторлик №1
- первое блюдо — шурпа;
- второе блюдо — бараньи семечки;
- салат — «Бухара»;
- сумма сета — 180 тысяч сумов.
- Сет Ифторлик №2
- первое блюдо — чучвара;
- второе блюдо — казан кабоб;
- салат — печеные овощи на углях;
- сумма сета — 183 тысячи сумов.
- В дополнение к сетам также можно заказать:
- овощное ассорти — 85 тысяч сумов;
- сомсу с мясом — 15 тысяч сумов;
- сомсу с тыквой — 13 тысяч сумов;
- долму — 45 тысяч сумов;
- мини патир — 7 тысяч сумов.
Сделать заказ и получить дополнительную информацию можно по телефону: (+998) 99−816−00−08.
Instagram: @mona.restaurant
Facebook: fb.com/restoranmona
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