В Таджикистане подтвердили первые случаи заражения коронавирусной инфекцией, сообщило Национальное информационное агентство страны «Ховар».

Об этом стало известно на совещании под председательством премьер-министра, председателя Республиканского штаба по профилактике распространения болезни коронавируса COVID-19 Кохира Расулзода в четверг.

По данным Министерства здравоохранения и социальной защиты населения, 29 апреля зарегистрировано 15 подтвержденных случаев коронавируса по биологическим образцам подозрительных случаев, в том числе в Согдийской области — 10 фактов, Душанбе — 5.

С учетом сложившейся ситуации Республиканский штаб официально подтвердил наличие инфекции в Таджикистане.

Отмечается, что с 1 февраля по состоянию на утро 30 апреля на территории страны с целью обнаружения и выявления инфекции были охвачены карантином 10937 жителей и иностранных граждан. Из них были уже выписаны 8438 человек.

В лечебно-профилактических учреждениях республики под обследованием и контролем врачей находятся более 2000 человек.

Решением Республиканского штаба для студентов 1-х, 2-х и 3-х курсов вузов в связи с освоением образовательных программ с 4 мая объявлены летние каникулы. Для выпускников предусмотрено подведение итогов экзаменов до 15 мая.

Для населения ввели требование по обязательному использованию медицинских масок.

В дошкольных учреждениях, школах, колледжах с 27 апреля по 10 мая временно объявили каникулы.

С 25 апреля действует временный запрет на экспорт всех видов зерновых и бобовых культур, таких как пшеница, рис, чечевица, горох, маш, а также яйца, картофель и все виды мяса.

По всей стране временно запрещены организация и проведение всех видов массовых мероприятий.

С 30 апреля по 10 мая на вещевых рынках Душанбе объявлены санитарные дни.

До сегодняшнего дня власти Таджикистана опровергали распространение COVID-19 на территории страны. Минздрав отмечал, что из-за плохих погодных условиях в республике распространяются острые респираторные заболевания, в том числе пневмония. Государственные органы подчеркивали, что у ранее погибших граждан с пневмонией были отрицательные результаты на коронавирус.