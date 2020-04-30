У премьер-министра России Михаила Мишустина обнаружен коронавирус, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава российского правительства сообщил, что будет соблюдать самоизоляцию в связи с заболеванием. Михаил Мишустин сообщил, что Кабинет Министров будет активно работать, и сам он будет находиться на связи, отмечает издание.

«Уважаемый Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я соответственно должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег», — сказал он президенту России Владимиру Путину.

Михаил Мишустин предложил на должность и. о. премьер-министра Андрея Белоусова, работающего первым вице-премьером. Его кандидатура была одобрена указом президента.