Во время карантина, когда многие сидят дома, можно заняться полезным делом и порадовать близких и родных. Ведь весна в самом разгаре, природа оживает, пора обновить и свой сад, огород или лоджию.

Для этого Flowers Garden открыла новые возможности. Компания запустила бесплатную доставку любимых саженцев цветов и деревьев. Заказ будет доставлен быстро и качественно в любую точку Ташкента.

Помимо создания композиций для ландшафтного дизайна Flowers Garden также специализируется на выращивании цветочных букетов для дней рождения и мероприятий, а также деревьев и цветочной рассады для украшения сада.

Заказы можно размещать онлайн или по телефону: (+998) 71−299−27−27.

«Flowers Garden — от природы к любви!»

На правах рекламы.