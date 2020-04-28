Информационные материалы — постеры и брошюры — о помощи жертвам домашнего насилия будут распространять аптеки Ташкента и Ташкентской области Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в пресс-служба ПРООН в Узбекистане.

В этих материалах указаны телефонные номера, по которым человек, подвергшийся домашнему насилию, может обратиться за помощью.

В Узбекистане, как и в мире, наблюдается рост числа семейных конфликтов в связи с вынужденной домашней изоляцией, говорится в сообщении. Совместный проект ПРООН в Узбекистане и Министерства по поддержке махалли и семьи направлен на поддержку уязвимых групп населения.

«Глобальные карантинные меры, введенные в ответ на пандемию COVID-19, оказались особенно тяжелым испытанием для многих семей, — отмечают в ПРООН. — В последнее время во всех странах мира наблюдается растущая тенденция к увеличению числа семейных конфликтов. Эта ситуация была усугублена необходимыми карантинными мерами, введенными во многих странах, где активисты, общественные организации и органы власти отмечают рост числа жалоб на бытовое насилие».

В рамках проекта также создана инфографика, распространяемая вместе с другими материалами через аптеки. В них содержится информация о том, как продолжать укреплять семейные узы во время карантина, сближая членов семьи в трудные времена.