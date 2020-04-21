Члены Ассоциации пчеловодов Ташкентской области получили маршрутные листы для прохождения карантинных постов и выезда из Ташкента, сообщил «Газете.uz» председатель ассоциации Бахтиёр Хакимов.

Ранее «Газете.uz» писала, что пчеловоды не могут работать на пасеках из-за запрета передвижения на автомобилях. Они просили правительство ускорить решение проблемы, поскольку пчелы могут погибнуть или разлететься. Кроме того, без опыления пчелами может резко снизиться урожайность сельхозкультур.

20 апреля пресс-служба ГУВД Ташкентской области сообщила о решении проблемы. Свыше 100 пчеловодов получили право беспрепятственно пересекать карантинные посты.

«С нами связались сотрудники ГУВД Ташкентской области. Сказали, что окажут любую помощью. Взяли списки. Мы выписали путевые листы каждому нашему пчеловоду, кто у нас зарегистрирован. Уже вечером программа начала действовать. Даже если наших пчеловодов останавливали, то проверяли документы, согласовывали со списком и отпускали», — сообщил член ассоциации Анатолий Бондаренко.

Бахтиёр Хакимов добавил, что при пересечении постов пчеловоды должны показать свое удостоверение, свидетельство и маршрутный лист.

При ГУВД Ташкентской области организован оперативный штаб по организации беспрепятственного движения определенных транспортных средств. Штаб работает круглосуточно. Телефон доверия: 95−475−75−41.