Решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом до 1 июля автоматически продлено действие ряда документов, сообщает Общенациональное движение «Юксалиш».

В частности, продлены сроки виз, выданных иностранным гражданам, находящимся в Узбекистане.

Кроме того, продлено действие разрешительных и удостоверяющих личность документов, а также документов, необходимых для управления автотранспортными средствами:

Речь идет обо всех лицензиях разрешительного характера и разрешениях, а также таких документах, как паспорт и вид на жительство иностранных граждан и лиц без гражданства, а для вождения автомобиля — полис ОСГО, доверенность на управление автомобилем, документ, подтверждающий прохождение техосмотра.

К юридическим и физическим лицам в связи с истечением срока действия указанных документов не не будут применяться какие-либо санкции, сообщил на брифинге в воскресенье пресс-секретарь МВД Узбекистана Шахрух Гиясов.

Он отметил, что в последние дни поступало много жалоб от граждан, чьи автомобили доставлялись на штрафстоянку в связи с истечением срока техосмотра (пройти техосмотр в связи с карантином нет возможности). По его словам, Специальная комиссия приняла решение с учетом мнений граждан.

Как мы уже писали, до 10 мая продлены все действующие в настоящее время ограничения, направленные на предупреждение распространения коронавируса.

Одновременно приостановлен прием заявлений и выдача лицензий, дающих право заниматься деятельностью по перевозке пассажиров.

Решением комиссии разрешена организация мобильной торговли одеждой, хозяйственными товарами, саженцами, семенами и другими непродовольственными товарами.

Водители автомобилей такси, оказывающие услуги доставки, обязаны быть одеты в специальные комбинезоны и иметь медицинские перчатки и лицевые маски.