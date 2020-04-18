На базе Государственного комитета по статистике будет образован Национальный статистический комитет Узбекистана, следует из проекта указа президента.

Согласно документу, Нацстатком будет независим от всех государственных органов и организаций и в своей деятельности подотчетен непосредственно президенту и премьер-министру.

Комитет также получит право беспрепятственного доступа к ведомственным базам данных, в том числе посредством их взаимной интеграции, для проведения наблюдений, анализов и формирования официальных статистических материалов.

Приоритетными направлениями реформирования системы статистики в стране документом определены:

преобразование органов статистики в профессионально независимою службу, деятельность которой направлена на формирование востребованной, качественной и достоверной статистики, повышение прозрачности и открытости статистических данных;

организация целостной системы сбора, обработки, анализа, публикации и хранения статистической информации с широким использованием ИКТ;

совершенствование системы формирования статистики путем внедрения передовой международной практики, поэтапной оптимизации обследований и минимизации нагрузки на респондентов за счет интеграции ведомственных баз данных в единую систему управления данными, а также проведения переписей и замены сплошных статистических отчетностей выборочными обследованиями;

повышение доверия пользователей к статистической информации путем взаимодействия с пользователями и повышения осведомленности общественности о доступной статистической информации.

Проектом указа также предусмотрено утверждение Национальной стратегии развития статистики Узбекистана на 2020−2025 годы, разработанной при содействии Всемирного банка, и «дорожной карты» по ее реализации.

Основная цель стратегии — комплексное развитие всей национальной статистической системы страны для повышения актуальности статистики, отвечающей потребностям пользователей, совершенствование управления и координации статистических систем.

Стратегия охватывает такие направления, как совершенствование статистической инфраструктуры, улучшение взаимоотношений между пользователями и поставщиками, улучшение отдельных статистических показателей и методологий и другие.