Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев 16 апреля провел видеоселекторное совещание по вопросам развития химической, агротехнической и автомобильной промышленности, сообщила пресс-служба главы государства.

На собрании указано на необходимость развития системы работы с клиентами для облегчения приобретения техники, предоставления фермерам и дехканам соответствующих льгот по кредитам. Компании «Агротехсаноатхолдинг» поручено внедрить систему продажи сельхозтехники на основе электронного заказа.

Подвергнуты критике качество и цена отечественной техники. Отмечено, что по этим показателям она не способна конкурировать с зарубежными аналогами. Дороговизна техники влияет на цену сельскохозяйственной продукции.

В связи с этим даны поручения по оптимизации производственных процессов на основе анализа цен на технику, ускорению ввода металлолитейных мощностей, повышению уровня локализации.

«Цель локализации — выпуск доступных отечественных тракторов, которые отвечают запросам наших сел и по карману дехканам, — заявил Шавкат Мирзиёев.

Поставлены задачи по ускорению механизации сбора хлопка, доставке на места не менее 1 тысячи хлопкоуборочных машин до сентября, организации сервисных центров во всех регионах.

Во всем мире одной из наиболее пострадавших от пандемии отраслей стала автомобильная промышленность. В таких условиях для стабильной работы предприятий необходимо воспользоваться возможностями прежде всего внутреннего рынка, отмечается пресс-служба.

Так, рынок запасных и комплектующих частей в Узбекистане оценивается в 500 млн долларов. Однако доля продукции местного производства на этом рынке составляет лишь 9%.

Перед акционерным обществом «Узавтосаноат» поставлена задача обеспечить до конца года локализацию 300 видов комплектующих, ввозимых из-за рубежа, и наладить их производство в качестве, не уступающем зарубежным аналогам.

Даны указания по разработке новых моделей, стимулированию коммерческих банков, выдающих автокредиты.

Отмечалось, что хороший результат даст расширение производства спецтехники на заводах Samauto и MAN, освоение выпуска новых видов, востребованных аграрной отраслью.

Затронут также вопрос увеличения экспорта автопромышленной продукции. Подчеркнута важность контроля качества через цифровизацию всей цепочки от производственных процессов до продажи и сервиса, повышения доверия к продукции, обеспечения открытости и прозрачности.