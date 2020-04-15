Министерство энергетики Узбекистана объявило тендер на строительство ветровой электростанции мощностью 100 МВт в Караузякском районе Каракалпакстана, сообщила пресс-служба Минэнерго.

Тендер будет проводиться в два этапа — квалификационный отбор и рассмотрение технических и коммерческих предложений. Заявки на участие в первом этапе принимаются до 13 мая.

Проект будет реализован в рамках соглашения правительства Узбекистана и Европейского банка реконструкции и развития по строительству в стране ветровых электростанций общей мощностью 1 ГВт. В частности, в Каракалпакстане планируется построить еще одну ветровую электростанцию на 200 МВт.

В январе этого года Министерство инвестиций и внешней торговли и Masdar из ОАЭ подписали соглашения о строительстве ветряной электростанции мощностью 400 МВт в Навоийской области стоимостью около 600 млн долларов. Работы по строительству станции планируется начать в III квартале 2020 года, ввести объект в эксплуатацию — в 2022 году.

В апреле 2015 года германские GEO-NET и Inec-GOPA подготовили атлас ветрового потенциала электроэнергетики в шести регионах Узбекистана. Прогнозный потенциал в области ветровой энергетики составляет более 520 тысяч мегаватт установленной мощности на 17 тысячах кв. км с производством 1,07 триллиона кВт.ч электроэнергии ежегодно.