Обновлено: Как сообщило позже во вторник агентство УНИАН, председатель Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов написал в Facebook: «Пожар удалось затушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные, которые есть у нас — в целом в норме».

Пожар в Чернобыльской зоне в Украине продолжается десятый день. Огонь вплотную подобрался к хранилищу радиационных отходов «Подлесный», что рядом с Чернобыльской атомной электростанцией, сообщил портал ТСН.uа.





Пожар уничтожил более 200 га леса, затронул 12 удаленных сел и кладбище. Сгорела территория военного городка Чернобыль-2, от пожара пострадал город Чернобыль.

Первые сообщения о пожаре в Чернобыльской зоне поступили 4 апреля, основные причины возгорания, полагают правоохранители, — поджоги. Тогда загорелись леса и трава на территории трех лесничеств, сейчас сообщается о тушении пожаров уже в четырех.

В зоне отчуждения снова начались верховые пожары в лесах, огонь перекинулся на другой берег Припяти и охватил так называемый Рыжий лес.





В эпицентре пожара повысился уровень радиации. Дым от огня движется в Киев. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщают, что радиационный фон в Киеве и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

Полиция открыла уголовное производство, сейчас продолжается следствие.