В Узбекистане осуществляется ряд работ по организации телекоммуникационных услуг на объектах с карантинным режимом, а также на территориях вновь возводимых больниц.

Большое значение для работы врачей имеет возможность организации консультаций и обмена оперативной информацией в режиме реального времени. В этой связи АК «Узбектелеком» в короткий срок организовала услуги видеоконференцсвязи на территории 87 объектов Министерства здравоохранения по всей территории Узбекистана.

АК «Узбектелеком» создает все условия для использования телекоммуникационных услуг с целью обеспечения социальной защиты населения, а также в рамках масштабных мер, принятых для предотвращения распространения коронавируса.

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