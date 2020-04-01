Узбекистан приветствовал договоренность лидеров Афганистана о формировании инклюзивной переговорной команды, говорится в заявлении Министерства иностранных республики.

Этот шаг рассматривается Узбекистаном в качестве решающего на пути к мирному урегулированию внутриполитического кризиса, подчеркивает МИД.

«Исключительно важным на данном этапе является реализация достигнутых раннее договоренностей о прекращении огня и насилия, переход к общенациональному межафганскому диалогу с участием всех заинтересованных сторон, включая движение „Талибан“», — заявило внешнеполитическое ведомство.

Узбекистан также в очередной раз заявил о приверженности и далее развивать и укреплять отношения дружбы и добрососедства с народом Афганистана и всячески поддерживать процесс установления прочного и долгосрочного мира в стране.

В подписанном 29 февраля между США и талибами соглашении предусматривалось, что правительство Афганистана должно до 10 марта освободить 5000 заключенных из тюрем, а талибы обязались отпустить 1000 находящихся у них в плену военнослужащих правительственных сил.

Однако обмен не состоялся. Разногласия относительно итогов президентских выборов между действующим главой страны Ашрафом Гани и его главным соперником Абдуллой Абдуллой не позволили провести межафганскую встречу, запланированную на 10 марта, пишет «Афганистан.Ру». Политики не смогли договориться о составе правительственной делегации. Однако впоследствии, уже 31 марта, Абдулла Абдулла все же одобрил состав группы.

Как сообщил афганский ToloNews, правительство Афганистана и делегация движения «Талибан», прибывшая в Кабул, провели накануне переговоры, где достигли прогресса в вопросе об освобождении пленных. Переговоры продолжились и в среду, 1 апреля.