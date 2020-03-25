Сотрудники Управления по экологии и охране окружающей среды и УВД Сурхандарьинской области 23 марта изъяли у двух жителей Шурчинского района бухарских горных баранов и волка. Об этом сообщила пресс-служба Госкомэкологии Узбекистана.

Житель махалли «Жойилма» сам сообщил сотрудникам о том, что в его доме находятся два бухарских горных барана, занесенных в Красную книгу.

Кроме того, экологи обнаружили волка, содержавшегося в частном доме в махалле «Хушчекка».

Всех животных после изъятия поместили в Термезский зоопарк.