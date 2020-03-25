Один человек погиб в столкновении Cobalt и «КАМАЗа» в Акалтынском районе Сырдарьинской области, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.

Инцидент произошел 24 марта в 02:30 на 6-м км автодороги А-373 по направлению «Ташкент-Термез». Водитель Cobalt, двигавшийся в одном направлении с «КАМАЗом», врезался в заднюю часть грузовика.

Пассажир Cobalt А. А., несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался в больнице от полученных травм.

Следственное управление районного ОВД ведет расследование по факту происшествия.